G7財長和央行行長會議閉幕 啟動供應鏈多樣化機制

G7/中國供應鏈

G7財長和央行行長在日本新瀉舉行的會議2023年5月13日閉幕

七國集團同意"最遲"在2023年底建立一個包括“發展中國家”和“新興經濟體”在內的供應鏈多樣化新機制，以減少在這一戰略領域對中國的依賴。日本邀請了韓國印度巴西等6個非G7集團國家出席了供應鏈擴大會議。

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在日本新瀉召開的七國集團財長和央行行長會議今天5月13日閉幕。據這次會議發布的一份聲明，一個名為RISE的"增強彈性和包容性供應鏈"機制最遲在2023年年底之前啟動。

這個機制的主幹部分已在4月公布，主要的意圖是通過“對中低收入國家的財政支持、技術交流和加強夥伴關係”來幫助這些國家在全球工業供應鏈這一關鍵過程中發揮更高的增值作用。

這個"增強彈性和包容性供應鏈”的新機制，將由七國集團與世界銀行和其他國際組織合作實施。具體而言，該機制不僅要幫助各國提取工業原材料，而且應使其有能力在當地進行加工。這將有可能部分地不需要中國提供此類服務。

至於該項目將需要多少資金，據日本副財務大臣神田真人（Masato Kanda）告訴記者，專用於這一新工具的財政規模尚未確定。

法新社說，這種做法符合七國集團內部減少供應鏈風險的共同理念，但不會導致與中國"脫鉤"。而事實上，七國集團財長並沒有把“增強彈性和包容性供應鏈”（RISE）機製作為一個反中國的工具，而且在他們的公報中也沒有提到中國。

七國集團的部長們表示，冠狀病毒大流行“讓我們看到了將供應鏈集中在一個地方的弊端”，"供應鏈的多樣化可以幫助維護能源安全，幫助我們保持宏觀經濟的穩定"。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki） 在一次新聞發布會上補充說，去年中國的長期疫情封鎖對全球工業造成了重大幹擾。

路透說，日本邀請了六個非G7國家，包括巴西、印度和印度尼西亞，參加周五的擴大會議，參加討論供應鏈夥伴關係。