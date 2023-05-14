土耳其選舉 兩大陣營對決

土耳其選舉

土耳其今天5月14日舉行總統和議會選舉，6400萬登記選民被呼籲去投票，挑選下任土耳其總統。焦點候選人是現總統埃爾多安和反對派聯盟候選人基利奇達羅格盧。

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法新社的報道說，自投票開始以來，全國各地的選民排起了長龍。預計這是一場競爭激烈的選舉。對決在兩大陣營之間展開。

土耳其全國大約5萬個投票站在當地時間早8點開門，晚17點關門。包括2月6日地震摧毀地區。

歐洲委員會派出350名觀察員，還有各方任命的觀察員，包括反對派動員的30萬名觀察員被部署在全國各地投票站。

這場選舉有望成為選擇該國第13任總統的一場激烈決鬥，獲勝者將是土耳其共和國成立一個世紀後，通過直接普選產生的第3任總統，該國現在比以往任何時候都更加分裂。

選票上四名候選人：

首先是69歲的現總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），他的伊斯蘭保守派“正義與發展黨”（AKP）當中，有20人位居國家高層。

第二是共和人民黨（CHP）領導人凱末爾-基利奇達羅格盧（Kemal Kiliçdaroglu）。該黨是土耳其國父凱末爾在奧斯曼帝國廢墟上創立的社會民主世俗政黨。這位74歲的前公務員領導着一個六黨派聯盟，政治光譜從“民族主義右翼”到“自由主義中左翼”。

第三位候選人是前極右翼議員希南-奧甘（Sinan Ogan）。在最新民意調查中，他的投票意向不到5%。

第四位候選人是穆哈萊姆-殷斯（Muharrem Ince），上周在被疑似俄羅斯假視頻抹黑私生活後，他在周四宣布退出，但來不及從選票上刪除他的名字。

由於地震災害管理缺失，埃爾多安在鄉村的支持度下降。在地震災區安塔基亞，名叫莫哈梅（Mehmet Topaloglu）的選民周日第一批投了票。他向法新社說："現在夠了，我們需要改變"。 這位農民和四孩的父親在該鎮一所學校門口說，他曾兩次投給埃爾多安，但這次“即使他是我父親”也不會了。他表示，這個改變是"因為地震和經濟原因"。

塞姆拉（Semra Karakas）和23歲的女兒艾琳（Aylin）坐了14個小時的巴士回到安塔基亞投票。她們的公寓在2月6日造成5萬多人死亡的地震中垮塌。此後，這兩名婦女一直住在南部的安塔利亞。艾琳把選票放到投票箱之前說，甚至在地震發生前，“我的投票意向就已經確定了”，地震發生後，“我更確定了”。

土耳其340萬選民已在國外投票。520萬首次投票的年輕人，在2013年的大遊行和2016年的政變失敗後，才知道埃爾多安總統和他的專制傾向。

如果今天周日沒有候選人贏得超過50%的絕對多數票，第二輪投票將於5月28日舉行。