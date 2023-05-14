日本外相：與歐洲加強海洋太空網絡安全合作

日本外相/歐盟/瑞典

日本外相林芳正出席在斯德哥爾摩舉行的歐洲-印太會議，並與歐盟輪值主席國瑞典的外相比爾斯特羅姆舉行了會談。他表示，日本願與歐洲在海上安全、太空領域和網絡安全等方面加強合作。他還強調了加強基於法治的自由開放國際秩序的重要性。

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日本外相林芳正出席在斯德哥爾摩舉行的歐洲-印太會議。他5月14日向記者表示，日本願加強海上安全和太空、網絡等領域的合作，並為年底日本歐盟（EU）的定期首腦會議做準備。

據日媒聯合網站“47NEWS”報道，林芳正再次強調，考慮到中國日益霸權的動作，他重申了“為保護印太地區的國際秩序，與歐洲的團結的至關重要性”。

今天林芳正與瑞典外相比爾斯特羅姆舉行了會談，他感謝瑞典外相邀請他出席印太部長級會議，並表示很高興今年在瑞典擔任歐盟輪值主席國期間訪問斯德哥爾摩。

林芳正指出，在國際安全環境日益嚴峻的情況下，與志同道合國家的合作比以往任何時候都更加重要，並表示支持瑞典申請加入北約的決定。

瑞典外相發推

瑞典外相比爾斯特羅姆在推特上寫道，今天與日本外相林芳正進行了非常好的討論。日本和瑞典有共同和長期的聯繫。加強它們對我們雙方都很重要。在技術方面，在綠色過渡方面，以及在阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略方面。

印太會議

日本外務省網站今天周日刊出林芳正在斯德哥爾摩參加印太部長級會議的情況。林芳正向媒體表示，他在開幕式上發表了主旨演講，隨後出席了印太安全分委會。在系列會議上，他強調了志同道合的國家之間進一步合作以維護和加強基於法治的自由開放國際秩序的重要性。

他還強調單方面改變現狀的企圖不可接受，並且指出，歐洲和印太的安全不能分開討論。此外，他還表示，與志同道合的歐洲國家共同努力以實現“自由開放的印太”非常重要。

在談到日歐關係時，林芳正解釋了日本希望進一步發展與歐盟的安全和防衛合作的新方向。

此外，林芳在會議期間分別與芬蘭、奧地利、拉脫維亞、塞浦路斯和瑞典的外長舉行了會談，並與歐盟、法國和美國舉行了會談，討論解決俄羅斯對烏克蘭的侵略問題，並就實現“自由開放的印太”確認將進一步加強合作。