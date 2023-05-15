北約力圖今夏敲定路線圖, 助烏克蘭向北約軍事標準邁進

北約/ 烏克蘭

5月15日星期一，北約秘書長斯托爾滕貝格在哥本哈根民主峰會上表示，希望各盟國在7月維爾紐斯峰會上就一項多年計畫達成一致，以幫助烏克蘭向北約的軍事標準邁進。

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01:23 斯托爾滕貝格，攝於2023年5月15日。 © Reuters

斯托爾滕貝格通過視頻連線表示，希望“我們能就烏克蘭的多年計畫達成一致，這一計畫將致力於幫助烏克蘭從蘇聯時代的標準、理論、裝備，過渡到北約的標準、理論和裝備，並與北約實現可完全互通的操作。當然，這樣做也有助於烏克蘭成為北約成員”。

“現在最緊迫的任務，是確保烏克蘭獲勝，確保普京總統不會贏得這場戰爭。因為只有烏克蘭作為一個主權、獨立的歐洲國家獲勝，我們討論烏克蘭何時以及如何成為北約成員國才有意義”。

他表示，目前暫時不能透露這一框架的具體內容，但”如果北約盟國，尤其是大國，開始向烏克蘭提供雙邊安全保證，我們就非常接近第5條（集體自衛權）了。所以解決這些問題，沒有簡單的途徑，最重要的是我們對烏克蘭的支持非常堅定，這樣烏克蘭就會作為歐洲的一個主權、強大的獨立國家，去贏得這場戰爭”。

斯托爾滕貝格指出，“我們還將（在維爾紐斯峰會上）與我們的亞太合作夥伴進行接觸。這將是北約歷史上第二次邀請日本、韓國、新西蘭和澳大利亞的國家元首和政府首腦參加。這將表明我們意識到亞洲和太平洋地區發生的事情對北約很重要，因此我們正在加強與上述國家的夥伴關係”。

此外，斯托爾滕貝格還表示，他計畫在10月任期結束後，辭去北約秘書長一職。