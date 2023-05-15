國際移民組織（IOM）第一次選出一名女性

國際移民組織

國際 – 美國艾米·波普（Amy Pope）當選為第一位領導國際移民組織（IOM）的女性。她被選為該機構的負責人，任期五年，從10月1日開始

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現任總幹事安東尼奧·維托里諾（Antonio Vitorino）本想連選連任，但提前退出。根據國際移民組織的章程，總幹事由理事會的三分之二多數票選出。在第一輪投票中，艾米·波普以98票領先於安東尼奧·維托里諾的67票，但沒有達到三分之二的票數。在進行第二輪投票前，維托里諾退出了競選。

國際移民組織成立於1951年，系國際移民領域的主要政府間國際組織，總部設在日內瓦。 該組織的任務是協助確保有序和人道地管理移民流動，促進國際移民合作，協助尋求移民問題的可行性解決方案，並為有需要的移民提供人道主義援助。

在 3 月份接受法新社採訪時，波普女士表示，簡單地維持現狀是遠遠不夠的。她指出，雖然國際移民組織“非常非常擅長”提供即時援助，但仍有“巨大的改進空間” 。

她希望對移民難題進行全面的分析。分析被迫離開家園人的需求；做更多的努力使得移民有一個合法安全的遷徙途徑。

她的任期將從2023年10月1日開始，任期五年。