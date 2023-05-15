捷克總統談中國與俄烏戰爭: "中國的做法讓人大開眼界"

捷克/ 中國

捷克總統彼得·帕維爾周五（5月12日）在與路透社的採訪中，對烏克蘭的反攻進行了預測，同時對中國在俄烏戰爭中的做法表示擔憂。

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01:32 捷克總統彼得·帕維爾。 © Reuters

有關俄烏戰爭，彼得·帕維爾表示：“烏克蘭成功進行反攻的希望肯定很大，因為烏克蘭積極主動、準備充分，其軍隊經驗豐富，肯定不會像俄羅斯軍隊那樣因各種各樣的不足而敗下陣來”。

“另外一個事實是，俄羅斯有時間在多條防線上，對相對高質量和高縱深的防禦工程進行籌備。如果對其進行有效使用，將使攻擊者（本語境中指烏克蘭）傷亡慘重”。

“我們當然希望他們（烏克蘭）能夠成功解放所有被佔領土，但結果如何，我們還需要等待。事情並不總是按照願望和計畫進行，但我認為烏克蘭取得重大成功的機會非常高”。

“支持烏克蘭加入歐盟和北約應該是我們的長期目標...加入北約和歐盟，準備工作非常複雜，需要漫長的時間，達到各種標準。但我們應該在這方面幫助烏克蘭。有關烏克蘭加入歐盟，我認為在今年年底開始談判，是比較現實的，因為這不僅可以給烏克蘭帶來一些前景，一些期望，而且將允許我們在談判期間，開始在許多層面上與烏克蘭開展合作。這一方面將有助於重建被戰爭嚴重破壞的烏克蘭經濟，另一方面可以更快速地讓烏克蘭更接近加入歐盟的標準。有關烏克蘭入盟北約，這可能還有點遙遠，但我一直認為，經濟形勢和安全是相通的。烏克蘭經濟越穩定，提前準備好加入北約的可能性就越大”。

有關中國，彼得·帕維爾稱：“一方面，我很高興中國現在在俄烏衝突中的表現，因為這讓我們對中國大開眼界：我們看到中國, 並不是它試圖將自己描繪成的建設性參與者的樣子。我們看到它（中國）的戰略目標確實與我們的不相容；中國社會的基本價值觀不是，也不會是我們的價值觀。如果我們要平衡與中國的關係，我們就需要以統一的方式運作，不僅在歐盟或歐洲內部，而是團結世界上所有的民主國家，如果可能的話”。

“總會有（試圖與中國建立）雙邊關係的嘗試，（建立）特殊關係的嘗試，這種趨勢將會一直存在下去，特別是在大國之間。另一方面，我們需要向德國和法國強調，德國和法國如果單獨行動的話，對中國來說不算是平等的夥伴”。

“顯然，舉行任何雙邊會談，中國都會很高興；任何分裂歐洲國家，或分離歐美的機會，都會讓中國高興。這就是強調這一點的重要性所在：只有團結，才能在與中國的關係中取得成功”。