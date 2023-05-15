泰國大選 領先前進黨高調宣稱勝利：“已做好出任總理準備”

泰國，選舉

周日(5月14日)泰國議會選舉，民主派重挫與軍方結盟的政黨，為終結近10年軍政權統治拉開序幕。得票最高的前進黨黨魁披塔周一表示，已做好出任總理的準備，邀請五個反對黨共同組建執政聯盟，而得票第二的另一大反對黨為泰黨周一已表示，同意加入前進黨的執政聯盟。

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42歲、畢業於哈佛大學的披塔周一在曼谷的一個新聞發布會上自我介紹說， "我是皮塔-林賈羅恩拉特，泰國的下任總理。” 他承諾自己將成為 "所有人的總理"。說已向五個反對黨發出邀請，一起組建執政聯盟。

周日舉行的泰國議會選舉，自稱為青年一代代言人的前進黨創造了歷史性的突破，和為泰黨分居第一第二，遙遙領先於現任總理巴育的執政保黨，根據周一最新統計，前進黨贏得了下議院500個席位中的151個，為泰黨獲得141個議席，而總理巴育的泰國民族聯合黨遠遠落後，只有36名議員當選，位列第五。

在經濟增長緩慢和自由狀況下降的背景下，這次選舉的投票率超過了75%，創下了紀錄。

周一為泰黨在一份聲明中表示，接受前進黨的邀請，同意加入其組建執政聯盟。

為泰黨是過去二十年來最具人氣的泰國政黨，但在周日的選舉中，沒有實現其36歲明星候選人白通丹-西那瓦在競選中聲稱的“選舉浪潮”。在政見上 ，前進黨和為泰黨都認為泰國的經濟正在衰敗，需要改革，但在一些社會問題上存在分歧，比如對"冒犯君主法 "的改革，為泰黨態度要謹慎得多。而主張推進修改有爭議的 "冒犯君主法 "到改革強制徵兵，前進黨被認為的激進立場可能會與在機構內保持影響力的軍方及皇室精英產生摩擦。

法新社報道指，在泰國這樣一個以軍事和司法干預民主進程為標誌的國家，觀察家們擔心會出現預期轉變受限的情況，而這種狀況將有利於軍方。

報道指，新國會成立後，上下議院將會推選新人選，獲過半數支持才能當選總理。雖然前進黨和為泰黨合共已取得過半數議席，但泰國政壇能否更迭仍有變數，因為選舉委員會預料60日內才會公布正式結果，加上上議院的250席全部由軍方委任，即使反對派取得明顯勝利，也要得到軍方認同，才能上台執政。