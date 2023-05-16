三天訪五國, 澤連斯基彙報總結歐洲行成果

烏克蘭/ 歐洲

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基周一結束了旋風般的歐洲之行（意大利、梵蒂岡、德國、法國和英國），返回烏克蘭。在總統府發布的視頻當中，他表示：“漫長的三天…我們帶着新的防禦包回家了”。

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02:38 澤連斯基，攝於5月15日。 © 烏克蘭總統府-AP供圖

在烏克蘭準備發動期待已久的春季攻勢以奪回俄羅斯佔領的領土之際，澤連斯基正在尋求更多的軍事裝備和支持。他感謝歐洲國家及其領導人的幫助，其中包括價值超過27億歐元的德國一攬子計畫。

澤連斯基在視頻中表示：“我們帶着新的防衛方案，正往家趕。我們拿到的新的防衛方案將為前線提供更多更新更強大的武器，為我們的人民提供更多的保護，更多的政治支援。我們在意大利與總理女士喬治亞進行了良好的會談，我們還與教皇會面，這非常令人鼓舞，我們也見到了意大利總統”。

“在德國，我們與總統施泰因邁爾先生會面，還有總理舒爾茨先生，這對我們的國防特別有意義。除了柏林，我們還去了亞琛，我在那裡參觀了一個軍事基地，參觀了該軍事基地的豹式坦克、黃鼠狼步兵戰車，我也對那些正在接受德國裝備訓練的我國士兵致謝”。

“在法國，我與與總統馬克龍會面，進行了長時間的、有益的會談。這涉及一個新的強大的軍事計畫，也涉及一個新的政治協議。

英國之行，我與首相蘇納克先生會面，談到了國防、英國在軍事聯盟中非常重要的領導地位。在重大國際活動開始之前，我們協調了彼此的立場，尤其是在七國集團峰會、維爾紐斯峰會之前（協調了我們的立場）”。

“我們的和平方案在所有這些會晤期間都得到了討論。現在，我們的合作夥伴們有更大的意願來遵循烏克蘭的方案，現在有更多的人支持我們加入歐盟，更多的人理解烏克蘭加入北約勢在必行，這必然會發生”。

“我感謝意大利幫助保護我們人民的生命。意大利幫助保護我們的空域，同時也幫助我們為戰後烏克蘭的全面重建做準備”。

“我感謝德國，為我們提供最大的一攬子國防計畫，這個軍事計畫價值27億歐元，包括改版的IRIS-T防空系統，還有為其配備的很多導彈、槍支、炮彈、裝甲車。此外，德國還將從長遠來看支持我們的國家，有110億歐元用於國防。德國還參與了歐洲和平基金，這加強了我們的防禦”。

“我也感謝法國，感謝法國為我們的士兵提供了對抗俄羅斯恐怖活動的新機會。現在不是談論細節的時候，但我仍然想感謝法國為我們提供額外的裝備、裝甲車，感謝法國幫我們鞏固合作夥伴們”。

“我也感謝英國，同意培訓我們的飛行員，我們正在建立一個聯盟，在現代西方飛機上培訓我們的的飛行員”。