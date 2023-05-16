倫敦欲建立“國際聯盟”向烏克蘭提供F-16戰機

英國/荷蘭/烏克蘭戰爭

由46個國家組成的歐洲委員會的領導人正在冰島舉行峰會，以加強支持並譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。英國與荷蘭首相在峰會之餘舉行了雙邊會晤。英國首相蘇納克與荷蘭首相馬克-呂特會晤後表示，倫敦希望建立一個“國際聯盟”以幫助烏克蘭獲得F-16戰鬥機。

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唐寧街說，兩人在冰島舉行的歐洲委員會峰會上會面，“同意他們將共同努力建立一個國際聯盟，為烏克蘭提供空中作戰能力（......），從訓練到交付F16戰機”。

本次峰會是這個泛歐組織成立近75年來的第四次峰會，旨在增加追究俄羅斯入侵烏克蘭所造成的破壞及罪行，並追究他們的刑事責任。

蘇納克重申了他的信念。他表示，烏克蘭的合法地位就在北約。兩國領導人同意盟友向烏克蘭提供長期安全援助的重要性。

蘇納克周一在倫敦會見了烏克蘭總統澤連斯基，並承諾很快向烏克蘭運送防空導彈和攻擊性的無人機。

幾個月來，澤連斯基一直在要求他的西方盟友給他提供飛機，讓烏克蘭軍隊能夠縱深打擊俄羅斯軍隊。

周一在倫敦，他重申他想建立“飛機聯盟”，並表示他“對此非常樂觀”。英國已經向烏克蘭交付了反坦克導彈、火炮、防空系統、裝甲戰車。它還向烏克蘭提供英國挑戰者坦克，並訓練烏克蘭軍人如何操作這些坦克。