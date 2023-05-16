國際特赦組織在年度死刑報告中批評某些國家的“殺人狂潮”

國際特赦批全球死刑執行人數再創新高 2022年20國處決近900人，該數據未包括中國很可能處決的數千名死刑犯人數。

國際特赦組織在其報告中指出，全球死刑執行人數創2017年以來最高，該組織並譴責一種“殺人狂潮”，根據統計：2022 年在 20 個國家中有將近 900 人被處決。而這項數據未包括中國很可能有處決的數千名死刑犯人數。

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國際特赦組織在年度死刑報告中譴責、評級某些國家的“殺人狂潮”，報告還指出2022 年在 20 個國家中有將近 900 人被處決，創，2017年以來的新高，國際特赦組織在年度死刑報告中批評某些國家出現的“殺人狂潮”。

國際特赦譴責說：“2022 年全球死刑處決人數，在 20 個國家中有將近 900 人，達到了五年來的最高峰，導致這項數據創記錄的主要國家，是在中東和北非，他們繼續大肆殺戮。”

根據人權組織統計，2022年在20個國家有883人被處決，比2021年增加了53%。

國際特赦報告的數據則指出，“這一飆升的處決人數，尚未將去年在中國很可能發生的被處決的數千人計算在內，主要計算了由中東和北非國家處決人數，這項記錄數字，從 2021 年的 520 人，增加到 2022 年的 825 人。”

沙特阿拉伯一天執行81起死刑

報告稱，伊朗的處決人數從 2021 年的 314 人增加到 2022 年的 576 人，沙特阿拉伯的死刑人數同比則增加了兩倍，從 65 人增加到 196 人（這也是國際特赦組織 30 年來對沙特統計的最高記錄），而埃及在 2022 年處決了 24 人。

國際特赦組織秘書長阿涅斯·卡拉馬德 (Agnès Callamard) 指出，沙特阿拉伯“竟然在一天內處決了 81 名囚犯”。

她也指控伊朗當局，“由於試圖結束民眾起義的結果看來陷入絕境，於是，當局奪走了那些只是行使示威權利民眾的生命”。

國際特赦組織指出，2022 年全球執行死刑的總數實際上“明顯更高”，因為“圍繞死刑採取的保密性一直阻礙了死刑人數在幾個國內家得到準確的評估，例如：中國、朝鮮和越南等國”。

該組織補充道 ：“雖然我們不知道在中國被處決的確切人數，但這個國家顯然仍然位居那些執行死刑最多的國家之首。”