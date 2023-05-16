G7廣島峰會把《不擴散核武器條約》作為核裁軍與核不擴散的基礎

G 7

廣島 – G7廣島峰會19日將發表的核裁軍相關成果文件準備寫明，把《不擴散核武器條約》（NPT）作為核裁軍與核不擴散的基礎，強化核不擴散體制。《不擴散核武器條約》承認美英法中俄5國擁有核武器，禁止其他國家擁有。

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日本共同社報道，這份文件準備提出，擁有核武器的國家相互公開核戰力，以確保透明度，繼續努力削減核武器數量。

據外交消息人士透露，G7首腦預計將以核裁軍為主題展開討論。成果文件將對岸田去年8月公布的《廣島行動計畫》表示歡迎。作為核心將寫入的5項內容分別為：強化核不擴散體制、擁核國家確保透明度、反對威脅使用和使用核武器、繼續削減核武器、促進各國領導人造訪核爆地。

預計G7首腦將共同指出，為確保透明度，擁核國家相互公開核戰力的程序很重要。各方正在協調，擬確認《全面禁止核試驗條約》（CTBT）生效和《禁止生產核武器裂變材料公約》（FMCT）啟動談判的必要性。

共同社說，鑒於俄羅斯的核恫嚇與中國的核戰力增強等，這份文件力爭為日本首相岸田文雄提倡的“無核武世界”造勢。

岸田16日在官邸與公明黨黨首山口那津男會面，批評俄羅斯一邊暗示使用核武器一邊進攻烏克蘭，並強調稱：“如果容許這樣做，會向國際社會發出錯誤訊息。（峰會）必須發出嚴厲的信號。”