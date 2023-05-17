俄白兩國宣布加強西部邊界防禦能力

俄羅斯/ 白羅斯/ 烏克蘭戰爭

俄羅斯外交部長謝爾蓋拉夫羅夫周三表示，俄羅斯和白羅斯將加強西部邊界的“防禦能力”。

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01:02 俄羅斯外長拉夫羅夫（右三） © AP

拉夫羅夫在莫斯科與到訪的白羅斯外長謝爾蓋·阿萊尼克會面時發表講話，稱兩國正在實施一項“為期兩年的外交政策計畫（包括密切的政治、經濟和軍事聯繫），根據該計畫，將提高聯盟國家（俄白兩國）西部邊界的防禦能力，在國際關係中維護正義，確保不出現雙重標準，尤其是確保歐洲安全的方法中不出現雙重標準”。

拉夫羅夫還表示，“歐洲大陸的安全架構現在正被我們的西方鄰國所破壞。俄白兩國在外交政策方面的協調，這是我們兩國在兩年計畫的基礎上實施的，十分重要的外交協調”。

白羅斯外長阿萊尼克表示，“希望能與俄方協調我們的外交部門在國際舞台上的行動，共同對抗和抵禦外部挑戰和威脅，應對來自外界的安全和經濟威脅”。

在會後的聯合記者會上，就俄羅斯軍隊一直在白羅斯保持存在的問題，白羅斯外長阿萊尼克表示，“（談到控制俄白邊界的原因）這更像是對邊界局勢的監測，這首先與我們與俄羅斯聯邦的政府間共同協定即將生效有關，這涉及簽證聯合政策和簽證互認政策...白方邊境服務部門與俄羅斯邊境服務部門密切合作”。

此外，有關和平倡議，拉夫羅夫表示“莫斯科尚未收到巴西或非洲國家提出的和平解決烏克蘭問題的任何書面提議”。“俄羅斯已響應拉美和非洲夥伴的和平談判呼籲”，“這是出於為穩定世界秩序做出貢獻的真誠願望”。不過，“與我們的中國鄰居不同”，“巴西和非洲國家並未提出具體建議”。

早些時候，南非總統西里爾·拉馬福薩表示，他在剛剛過去的周末與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京和烏克蘭總統沃洛德米爾·澤連斯基通了電話，雙方都同意分別在莫斯科和基輔與非洲領導人和平代表使團見面，該使團將包括贊比亞、塞內加爾、剛果共和國、烏干達和埃及的領導人等。拉馬福薩還表示，普京和澤連斯基已反饋稱他“可以開始進行準備工作”。