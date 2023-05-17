日本推動七國集團峰會發表在人工智能問題上的立場

人工智能

日本 – 日本政府正在作準備，要在19日開幕的七國集團首腦會議（G7廣島峰會）首腦聲明中，寫入在今年內彙總七國集團對於以人工智能（AI）聊天軟件“ChatGPT”為代表的生成式人工智能的見解。

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共同社報道，日本首相岸田文雄力爭制定有關生成式人工智能的規則。各國對於監管必要性的立場並不一致，成為了峰會焦點之一。

與會各國正在協調，關於峰會最後一天21日發表的首腦聲明，草案擬寫入：各國首腦將向相關部長下達指示，要求最晚在年內實施旨在彙總G7對生成式人工智能見解的磋商。這呼應了在群馬縣高崎市召開的G7數字與技術部長會議的聯合聲明。

基於部長會議聲明，七國集團正在協調在首腦聲明中也敦促經濟合作與發展組織（OECD）就分析生成式人工智能對於政策的影響展開探討。

外交消息人士17日透露，七國集團部長將基於聲明，商討應對個人信息外泄和虛假信息擴散的問題、以及著作權保護方式問題。

另外，在七國首腦聲明中就俄烏衝突寫入“對抗躲避制裁的嘗試”正在協調。關於全球經濟，預計將鑒於物價飆升和美歐金融不穩，寫明“在不確定性高漲的形勢下，繼續警惕”，“經濟政策需要靈活機動”。