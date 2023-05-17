歐洲40餘國簽字: 為俄烏戰爭索賠機制鋪墊法律基礎

烏克蘭戰爭/ 歐盟

歐洲各國領導人周三（5月17日）在雷克雅未克舉行的歐洲理事會會議上，繼續討論如何讓俄羅斯對其對烏克蘭發動的戰爭負責。雷克雅未克會議公布了一項新的損害賠償登記冊，以便記錄因俄羅斯入侵而造成的烏方損失與傷害，為索賠機制鋪墊法律基礎。會議還尋求解決其他問題，包括自戰爭開始以來數以千計的兒童從烏克蘭被帶到俄羅斯或俄佔區，基輔及其盟友譴責這是非法驅逐。

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01:42 拉脫維亞總統 © Reuters

冰島總理周三將俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭期間造成的“損失登記冊”的發布，描述為“開創性”的舉動。雅各布斯多蒂爾在新聞發布會上表示：“沒有問責，就不可能有持久的和平”。她還重申，需要對所有受害者，對烏克蘭通過法律途徑作出回應。為此，本次會議已建立了一個開創性的機制：登記俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略造成的損害，這一機制以協議的方式出現，“旨在構成未來的國際賠償機制”。

雷克雅未克會議公布了新的損失登記冊，記錄因俄羅斯入侵而造成的損失或傷害，為索賠機制的建立進行法律鋪墊。

德國總理奧拉夫·舒爾茨、法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍和英國首相里希·蘇納克等多國領導人在會議上強調了他們對烏克蘭的支持。

烏克蘭總理表示：“毫無疑問，建立俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略造成的損失登記冊，是一項歷史性的決定，這將使我們能夠伸張正義”。“從最高領導人到普通士兵，所有國際罪犯都必須為他們的罪行承擔責任。每個人都意識到，與其廣泛討論和平，我們還需要明確保證不再發生侵略”。

歐洲理事會秘書長布里奇表示：“在這個階段，我認為這真的是一個巨大的成功，我們有40個國家簽署了登記冊，加上歐盟，這也很重要。我們還在等待另外三個國家加入我們，預計會很快，這三國需要完成他們國內的內部程序”。

拉脫維亞總統埃吉爾斯·列維茨表示：“這首先意味着在法律層面的認責，俄羅斯有責任支付損害賠償。當然，這是採取進一步措施的基礎。接下來我們可以做的，可能不僅是扣押俄羅斯的資產，因為俄羅斯的資產很大一部分已經被沒收了。我們能做的還有把這些資產給烏克蘭，讓烏克蘭進行重建。可以說，這是賠償的核心。俄羅斯資產不會覆蓋所有的損失，因為烏克蘭損失巨大，但至少能覆蓋掉一部分。我認為我們正在為此創造法律基礎”。