英前首相訪台呼籲對中國立場堅定 北京強烈譴責

英國/台灣/中國

英國前首相莉斯-特拉斯周三（5月17號）在台北敦促她的繼任者瑞希-蘇納克在台灣等問題上面對中國立場堅定，並將台灣描述為 "持久拒絕極權主義 "的範例。

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特拉斯去年在倫敦執政不到50天後辭職，但仍然是一名保守黨議員，目前在台灣進行為期五天的訪問，並批評蘇納克和其他西方政府對北京過於遷就。同時也呼籲蘇納克履行他的競選承諾，並將北京描述為對英國的戰略 "威脅"。她還呼籲蘇納克 "立即 "關閉北京控制的孔子學院在英國的分支機構，代之以由來自香港和台灣人管理的文化中心。

法新社報道，特拉斯在台北“遠景基金會”的演講會上表示； "有人說他們不想參與另一場冷戰。但我們無法做出這種選擇。因為中國已經開始了一場自給自足的戰鬥，無論我們是否想擺脫他們的經濟。"

特拉斯指責蘇納克先生和其他西方政府 "試圖堅持能夠與中國在氣候變化等問題上合作的想法，好像（中國）一切都很好一樣"。她認為沒有自由和民主，就沒有其他東西。她指出“我們知道在不說實話的極權主義政權下，環境或健康會發生什麼，""不能相信他們說的一個字。"

她在一次新聞發布會上補充說，"絕對清楚"，中國國家主席習近平 "有攻佔台灣的野心"。她說，不知道這到底什麼時候會發生，也不知道如何發生，但“我們能做的就是確保台灣得到儘可能的保護。”

特拉斯對台灣的訪問受到了北京的強烈譴責。中國駐倫敦大使館稱這是一場 "危險的政治表演，只會傷害英國"。中國大使館發言人在一份聲明中說："特拉斯女士和她的同夥正在與分裂主義+獨立的台灣勢力合謀，引發台灣海峽的對抗和緊張局勢的升級。”

英國《衛報》援引英國議會外交事務委員會主席艾麗西亞-卡恩斯的話說，特拉斯對台灣的訪問 "是Instagram上最糟糕的外交範例"，並補充說，這只會使該島的問題更加複雜。

特拉斯女士周三為自己辯護，解釋說她是受到台北的邀請，台北 "更了解什麼有助於台灣"。

中國國台辦發言人馬曉光17日在例行新聞發布會上表示，有台灣媒體報道，特拉斯是台灣“遠景基金會”邀請去的。民進黨最近一系列對外勾連的活動都是通過該基金會操作的。馬曉光說，中國已經對台灣“遠景基金會”採取懲戒措施，如果報道屬實，我們還會再記一筆新賬。他也指出，民進黨當局實際上是在花台灣老百姓的納稅錢去收買一些下了台的反華政客到台灣上演一出出“倚外謀獨”的鬧劇。