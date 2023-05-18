水量減少

世界一半以上的湖泊和水庫的水量正在減少

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Le lit asséché du lac Mead, près de Boulder City dans le Nevada, le 15 septembre 2022
Le lit asséché du lac Mead, près de Boulder City dans le Nevada, le 15 septembre 2022 © AFP
作者： 法廣
5 分鐘

國際 – 全球氣候轉暖，世界上一半以上的湖泊和水庫的水量正在減少，威脅着淡水資源。18日發表在著名期刊《科學》上的這項研究警告說，世界上大約四分之一的人口生活在一個有湖泊或水庫（由大壩調節的水體）的地區，這些湖泊或水庫正在乾涸。

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科羅拉多大學博爾德分校教授、該研究的起草者之一巴拉吉·拉賈戈帕蘭告訴法新社“全球範圍內的湖泊都處於危險之中”。 “他們允許社會和人類生存，但湖波得不到應有的尊重。”

全球湖泊總數超過1億個，水量佔地球表面液態淡水的87%，具有豐富的生物多樣性資源，能夠提供重要的生態系統服務。但是，近幾十年來，人類活動引起的氣候變化已經影響到全球每個地區，導致多種極端天氣和氣候，引起大氣、海洋和陸地變暖，大氣、海洋、冰凍圈和生物圈都發生了廣泛而迅速的變化。受人類活動和全球氣候變化的多重影響，湖泊生態系統也產生了強烈的響應。

研究人員總共研究了 1,972 個水體，代表了絕大多數天然湖泊（重點是大於 100 平方公里的湖泊）和水庫。在近 30 年的研究期間（從 1992 年到 2020 年），該研究得出的結論是，他們排空的水量相當於美國 2015 年的全部用水量。

研究有一個意想不到的結果：湖泊不僅在乾旱地區失水，在濕潤地區也會失水。巴拉吉·拉賈戈帕蘭(Balaji Rajagopalan) 解釋說：“人們普遍認為，當氣候變暖時，乾旱地區會更加乾燥，而潮濕地區會變得更加濕潤”。 但即使在後者，“湖泊也在減少”，這“令人非常驚訝”。

對於天然湖泊，他們將大約一半的水流失歸因於人類活動和氣溫升高，這導致蒸發增加——後者與氣候變化有關。

但另一個重要因素，即降雨不足，“也可以歸因於某些地方的氣候變化”，巴拉吉·拉賈戈帕蘭 (Balaji Rajagopalan) 指出。 此外，由於溫度升高，人類或畜群可能需要消耗更多的水。

研究人員表示，“顯然，溫室氣體效應是主因”。

水庫方面，新建水壩使其總蓄水量增加，但近三分之二的大型水庫的水位在下降。沉積物積累是降低其儲存能力的主要因素，儘管幹旱也會影響某些地區，例如美國西南部。

 

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