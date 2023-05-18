世界一半以上的湖泊和水庫的水量正在減少

水量減少

國際 – 全球氣候轉暖，世界上一半以上的湖泊和水庫的水量正在減少，威脅着淡水資源。18日發表在著名期刊《科學》上的這項研究警告說，世界上大約四分之一的人口生活在一個有湖泊或水庫（由大壩調節的水體）的地區，這些湖泊或水庫正在乾涸。

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科羅拉多大學博爾德分校教授、該研究的起草者之一巴拉吉·拉賈戈帕蘭告訴法新社“全球範圍內的湖泊都處於危險之中”。 “他們允許社會和人類生存，但湖波得不到應有的尊重。”

全球湖泊總數超過1億個，水量佔地球表面液態淡水的87%，具有豐富的生物多樣性資源，能夠提供重要的生態系統服務。但是，近幾十年來，人類活動引起的氣候變化已經影響到全球每個地區，導致多種極端天氣和氣候，引起大氣、海洋和陸地變暖，大氣、海洋、冰凍圈和生物圈都發生了廣泛而迅速的變化。受人類活動和全球氣候變化的多重影響，湖泊生態系統也產生了強烈的響應。

研究人員總共研究了 1,972 個水體，代表了絕大多數天然湖泊（重點是大於 100 平方公里的湖泊）和水庫。在近 30 年的研究期間（從 1992 年到 2020 年），該研究得出的結論是，他們排空的水量相當於美國 2015 年的全部用水量。

研究有一個意想不到的結果：湖泊不僅在乾旱地區失水，在濕潤地區也會失水。巴拉吉·拉賈戈帕蘭(Balaji Rajagopalan) 解釋說：“人們普遍認為，當氣候變暖時，乾旱地區會更加乾燥，而潮濕地區會變得更加濕潤”。 但即使在後者，“湖泊也在減少”，這“令人非常驚訝”。

對於天然湖泊，他們將大約一半的水流失歸因於人類活動和氣溫升高，這導致蒸發增加——後者與氣候變化有關。

但另一個重要因素，即降雨不足，“也可以歸因於某些地方的氣候變化”，巴拉吉·拉賈戈帕蘭 (Balaji Rajagopalan) 指出。 此外，由於溫度升高，人類或畜群可能需要消耗更多的水。

研究人員表示，“顯然，溫室氣體效應是主因”。

水庫方面，新建水壩使其總蓄水量增加，但近三分之二的大型水庫的水位在下降。沉積物積累是降低其儲存能力的主要因素，儘管幹旱也會影響某些地區，例如美國西南部。