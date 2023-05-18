博雷利：如何應對中國是歐盟的一個重大政治問題

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5月17日，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）就如何調整對華政策刊登文章表示，他向歐盟27個成員國外長發出的信息明確，即“塑造中國選擇的最佳方式是通過強有力的接觸和減少戰略風險”。

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博雷利在文章中寫道，“如何應對中國是歐盟的一個重大政治問題，這個問題比處理俄羅斯更複雜。當然，歐盟的政治和經濟體系與俄羅斯和中國都有深刻的差異。與俄羅斯不同，中國是一個真正的制度性行為者，接近世界經濟的20%，而且還在增長，而俄羅斯只佔2%左右，而且還在下降。中國的經濟、政治和金融影響力相當大，其軍事力量也在繼續增長。它的野心顯然是建立一個以中國為中心的新的世界秩序，到本世紀中葉成為世界上的主導力量。”

博雷利稱，“歐盟必須意識到，許多國家認為中國的地緣政治影響力是對西方的制衡，因此也是對歐洲的制衡。而在一個越來越分散和多極化的世界中，大多數新興國家正在成為騎牆派，在不選邊站的情況下加強其迴旋餘地。在這種情況下，歐盟必須重新調整其對華政策，至少有三個原因：中國內部的變化，民族主義和意識形態的崛起；美中戰略競爭的加劇；以及中國作為區域和全球問題的關鍵參與者的崛起。”

博雷利稱，“這給歐盟帶來了越來越大的壓力，有時也會造成令人不舒服的困境。歐洲是建立在共同繁榮的理念上的，當今是一個和平的力量。因此，我們不想阻止新興國家的崛起，無論是中國、印度還是其他國家。但從邏輯上講，我們希望確保它不損害我們的利益，不威脅我們的價值觀，也不危害基於規則的國際秩序。”

博雷利說，“上周，我們與歐盟國家外長們討論了歐盟與中國的關係，我們一致認為，根據問題的不同，將中國同時作為夥伴、競爭者和制度性對手的三要素，沒有可行的替代方案。但有必要調整這三項之間的相對權重，這種調整在很大程度上取決於中國自己的行為和有關問題。歐盟國家外長們強調，我們必須繼續儘可能地與中國接觸，同時通過重新調整我們在價值觀、經濟安全和戰略安全這三組問題上的立場，減少戰略風險和脆弱性。”

博雷利說，“在價值觀方面，我們的分歧正在加劇。在所有的國際論壇上，中國已經構建了一個使基本權利從屬於發展權利的敘述。歐盟必須反駁這種說法，維護人權的普世性。儘管有這些實質性的差異，歐洲和中國的社會需要更好地了解對方。必須消除阻礙思想自由流動和歐洲人在中國存在的障礙。否則，中國和歐洲將變得更加陌生。”

博雷利補充說，“在經濟安全方面，很明顯，我們的貿易關係是不平衡的。每年超過4000億歐元，歐盟的貿易逆差處於一個不可接受的水平。這不是由於歐盟缺乏競爭力，而是由於中國有意的選擇和政策。歐洲公司面臨著持續的障礙和歧視性的做法。此外，歐盟面臨著對某些產品和關鍵原材料過度依賴的風險越來越大。”

博雷利表示：“因此，減少風險和建立韌性的重要性，也是出於國家安全的考慮。這將需要歐盟價值鏈的多樣化和重新配置，一個更有效的出口控制體系，控制入境投資和可能的出境投資，以及巧妙地使用反脅迫工具。但我們的國際夥伴可以放心，我們採取的所有措施都將保持與世貿組織規則一致。多邊體系必須得到重振，而不是被拋棄。”

博雷利指出，“第三組主要涉及台灣和中國對俄羅斯對烏克蘭戰爭的立場。在台灣問題上，歐盟的立場仍然是一致的，並以其‘一個中國政策’為基礎。任何單方面改變現狀和使用武力的行為都會產生巨大的經濟、政治和安全後果。歐盟必須為所有情況做好準備，並與中國接觸——維持現狀，努力緩解緊張局勢。”

博雷利補充說，“在烏克蘭問題上，我們的信息很明確：如果中國不推動俄羅斯撤出烏克蘭，歐盟-中國關係就沒有機會發展。面對涉及一個獨立國家的領土完整和主權的衝突，任何所謂的中立實際上都等於站在侵略者一邊。我們歡迎中國的積極行動，旨在找到一個解決方案，為烏克蘭的公正和平作出貢獻。”

博雷利表示：“上周所有27位（歐盟國家）外長發出的信息是明確的：塑造中國選擇的最佳方式是通過強有力的接觸和減少戰略風險。”