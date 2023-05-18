日英首腦就加強防務、經貿和科技等領域合作達成《日英廣島協議》

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日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）5月18日在廣島舉行了工作晚餐。兩國首腦宣布達成，並發表了“歷史性的”《日英廣島協議》。該協議包括關於兩國在國防、貿易和投資、科學和技術合作的新協議，以及解決氣候變化等全球問題的聯合工作。

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據日本外務省介紹，岸田文雄和蘇納克的工作晚餐持續了約1小時35分鐘。在這次會談上，兩位領導人發表了《廣島協議：加強日本-英國全球戰略夥伴關係》（以下簡稱《日英廣島協議》）。

日方指，岸田文雄在會上首先對英王查爾斯三世陛下的加冕表示衷心的祝賀。岸田還表示，很高興在七國集團（G7）廣島峰會召開之際歡迎蘇納克首相來到廣島。作為回應，蘇納克對岸田的盛情款待表示感謝，兩位領導人同意在《日英廣島協議》的基礎上，在安全、經濟和全球問題等廣泛領域深化兩國關係。

岸田文雄表示，在此次廣島峰會上，他希望展示七國集團維護和加強基於法治的自由和開放的國際秩序的決心，並解釋了日本作為輪值主席國對該峰會的看法。兩位領導人確認將繼續為七國集團廣島峰會的成功而緊密合作。

就雙邊關係，岸田文雄稱，很高興通過《日英廣島協議》開啟了日英關係的新篇章，兩位領導人確認，作為彼此在歐洲和亞洲最親密的安全夥伴，將在安全和防務合作方面作出進一步努力。此外，兩位領導人對英國加入《全面進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的談判於3月實質性結束表示歡迎，並確認將繼續推進英國加入該協定的進程。兩位領導人還從戰略角度對CPTPP進行了坦誠的討論，並同意繼續緊密合作。

岸田文雄和蘇納克歡迎兩國在網絡、科學和技術以及創新、半導體和可再生能源方面的合作所取得的進展，並同意促進在數字、健康科學和核能等廣泛領域的合作。兩位領導人還同意深化在經濟安全問題上的合作，包括應對經濟脅迫問題。

就國際事務，兩位領導人就東亞局勢交換了意見，並確認將繼續密切協調處理與中國有關的問題，以及處理朝鮮問題，包括核和導彈問題以及朝鮮綁架日本人問題。日方指，“此外，兩位領導人重申了台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題”。

關於解決俄羅斯對烏克蘭的侵略問題，日英首腦確認將繼續對俄羅斯進行嚴厲制裁，並對烏克蘭給予大力支持。兩位領導人還一致認為，他們將向世界有力地傳達七國集團維護基於法治的自由和開放的國際秩序的決心，並在七國集團廣島峰會上展示對烏克蘭堅定不移的聲援。兩位領導人還就與“全球南方”國家接觸和提供支持的重要性坦誠地交換了意見。

同樣就此次會談，英國首相府通過新聞稿介紹稱，兩位領導人對《日英廣島協議》的達成表示歡迎：“認為這是我們蓬勃發展的外交、防務和經濟關係中具有里程碑意義的時刻”。他們同意，英國和日本將繼續緊密合作，以保護自由和開放的國際秩序，在“全球作戰空中計畫”（下一代戰鬥機、GCAP）和最近的英日《互惠准入協定》的基礎上繼續努力。

英方指，蘇納克首相確認，英國航母打擊群將於2025年再次部署到印太地區，與日本海上自衛隊一起工作。他們還討論了在訓練和演習方面的進一步潛在合作。此外，蘇納克將英國和日本描述為“創新之島”，兩位領導人討論了增長雙邊貿易和投資的巨大機會，以及英國和日本在半導體和清潔能源技術方面的合作，如浮動海上風力。

英方稱，“蘇納克首腦和岸田首相同意七國集團在中國問題上採取統一方法的重要性，認識到中國對我們的集體經濟安全和地區穩定構成的制度性挑戰。他們還討論了烏克蘭局勢，包括繼續提供軍事支持以對抗俄羅斯的無端入侵，以及提供長期援助以幫助烏克蘭恢復並抵禦未來的威脅。”

英日首腦一致認為，七國集團應繼續領導國際工作，使俄羅斯對其行動負責，並支持烏克蘭實現公正和持久的和平。蘇納克表示，他很榮幸成為第一位訪問岸田首相家鄉廣島的英國領導人，並期待着在那裡舉行一次非常成功和具有歷史意義的七國集團峰會。