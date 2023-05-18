英首相對建立對華關鍵行業投資審查持開放態度

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據英國《金融時報》5月17日報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在考慮效仿華盛頓的做法，對英國公司向中國的關鍵行業進行投資施加新的限制。美國拜登（Joe Biden）政府一直在制定一項計畫，限制美國公司對中國經濟關鍵領域的投資，該計畫尚未公布。

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蘇納克周三在前往日本參加七國集團（G7）廣島峰會的專機上向記者表示：“認為美國仍在制定他們在這一領域的想法，他們還沒有公布……但我們正在與他們進行對話。我們也在就這一特定領域進行政策思考。”

蘇納克說，關於對西方在華投資進行更嚴格控制的任何聯合行動仍然是一項正在進行的工作，鑒於美國尚未“完全形成觀點”，不會在此次七國集團峰會上達成一致。但蘇納克補充說：“從廣義上講，絕對的，這將是我們將要討論的事情。” 他指出，西方盟友也將在廣島峰會期間討論對華實施進一步的出口管制，並將“經濟安全”作為議程的重點。

蘇納克提到，在七國集團廣島峰會之前，西方盟友在對中國的經濟方針上“非常一致”，美國、英國、澳大利亞、加拿大和日本之間正在進行“非常類似”的對話，因為每個國家都在制定自己的戰略。

蘇納克說：“在出口控制方面將有一個單獨的對話，我們已經在做了，你會預計這成為對話的一個特點”。美國總統拜登去年敦促其政府密切關注與中國進行的涉及半導體等關鍵技術的投資交易。白宮表示，正在考慮發布一項行政命令，為美國對外投資建立一個篩選機制，這是為使中國政府更難獲得尖端技術，特別是用於軍事目的的努力之一。

目前還不清楚拜登政府是否會公布一個機制，要求美國公司對某些對外行業的投資尋求批准，或者是否只要求它們在投資進入潛在敏感行業時通報美國政府。蘇納克的前任，英國前首相特拉斯(Liz Truss)周三在台發表演講時呼籲將台灣納入《全面進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)，英方最近加入了該協議以加強與亞洲的經貿聯繫。她還呼籲蘇納克更明確地將中國定為對西方的“威脅”。

蘇納克表示，他沒有關注特拉斯訪台行程的細節，但排除了改變英國對台政策的想法。蘇納克說，“我告訴你，我們對台灣的態度是長期的，沒有改變”。當被問及台灣是否應該加入CPTPP時，蘇納克回答說：“我認為，我們與台灣有着非常牢固的非官方關係，正如我們的盟友一樣。我們的立場......將繼續下去。”

今年4月，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）在倫敦發表對華政策演講時提出孤立中國不符合英國的利益。克萊弗利在講話中說：“對我來說，宣布某種新的冷戰，並說我們的目標是孤立中國，這將是清楚和容易的——也許甚至是令人滿意的。這將是清楚的，將是容易的，將是令人滿意的——但這將是錯誤的，因為這將是對我們國家利益的背叛，是對現代世界的故意誤解。”

另據英國廣播公司（BBC）周四報導，蘇納克對關閉英國各地30所由中國官方資助的孔子學院的競選承諾有所反悔。蘇納克在去年競選英國保守黨領袖時曾承諾關閉該機構。周三，英國政府宣布，禁止孔子學院是“不相稱的”。自從成為首相後，蘇納克在對華問題上採用了不如之前強硬的語言。3月，更新後的英國《安全、國防與外交政策問題綜合評估》報告將中國描述為代表一個“定義時代的制度性挑戰”，而不是“威脅”。

英國首相府的一位發言人說：“我們認識到對海外干涉我國高等教育部門的擔憂，包括通過孔子學院，並定期評估學術界面臨的風險。我們正在採取行動，取消政府對英國孔子學院的任何資助，但目前判斷，禁止它們是不相稱的。” 該發言人補充說，“與任何在英國運作的國際機構一樣，孔子學院需要在法律範圍內透明地運作，並充分致力於我們的開放和言論自由的價值觀。”