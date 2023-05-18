G7廣島峰會：中國駐日大使和俄羅斯駐日臨時代辦會談共同譴責

七國集團峰會於19日在廣島正式開幕，中國和俄羅斯對此感到共同遇到的壓力和威脅，並聯合發聲對抗七國集團峰會。

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在18日傍晚舉行的日美首腦會談中，兩位領導人確認，他們將密切合作，應對中國咄咄逼人的海上擴張。 他們還強調了台海和平與穩定的重要性，並確認他們將鼓勵和平解決兩岸問題。岸田首相在會談中指出：“日本和美國同意在圍繞中國的各種問題上繼續密切合作。”在烏克蘭問題上，領兩位導人同意繼續對俄羅斯實施嚴厲制裁，並給予烏克蘭大力支持。雙方還確認，在共同的課題上與中國的合作很重要。

雙方還同意，將密切合作，在19日開始的七國集團廣島峰會上發出一個強有力的信息，以實現一個沒有核武器的世界。

而據中國駐日使館網頁報道，5月17日，駐日本大使吳江浩會見俄羅斯駐日使館臨時代辦奧維科，雙方高度評價中俄關係發展，並就七國集團廣島峰會交換看法。

雙方注意到，七國集團（G7）廣島峰會在即，對迄今透露出的信息深表關切。一致認為，第一，七國集團企圖假借國際社會名義對全球和地區事務指手畫腳，居心叵測。七國集團代表不了國際社會，七國集團的共識不是全球共識；第二，七國集團侈談“基於規則的國際秩序”，這樣的所謂規則只是以西方意識形態和價值觀定義的規則，而不是國際社會的共同規則；第三，七國集團無端對中俄攻擊抹黑，大肆散布虛假信息，挑動對中俄的認知戰，極力誤導國際社會；第四，七國集團沉迷冷戰思維，挑起陣營對抗，干涉各國內政，打壓發展中國家進步；第五，七國集團以反對“經濟脅迫”之名行“經濟脅迫”之實，打造排他性小圈子，擾亂國際產供鏈穩定，危害全球經濟。

該網頁還報道稱：2023年5月17日，駐日本使館公使楊宇就七國集團廣島峰會涉華問題向日本外務省亞大局長船越健裕表明嚴重關切。

楊宇表示，七國集團峰會即將召開。中方對近期種種跡象反映出的峰會涉華消極動向表示嚴重關切，嚴肅敦促日方作為東道國，切實妥處峰會涉華因素，停止干涉中國內政，停止對華經貿遏壓，停止操弄涉海問題，停止炒作“中國威脅”，停止搞遏華“小圈子”，不得使峰會及有關雙多邊活動成為反華遏華的政治表演。

而在拜登總統與岸田首相在日本時間5月18日晚舉行的聯合記者會上，岸田首相指出：關於俄羅斯的野蠻侵略，我們認為企圖單方面以武力改變現狀的事情在任何地方都是絕對不能允許的，我們重申，我們將繼續與七國集團和國際社會一起作出堅決的回應。 我們還確認，我們將竭盡全力支持烏克蘭政府和人民。 我們還討論了烏克蘭局勢對印太地區可能產生的影響。

關於中國，我們將密切關注近期中國海軍的活動和中俄聯合軍演，堅決反對在東海和南海以武力改變現狀的企圖。 我們還一致認為，日本和美國將繼續密切合作，共同應對圍繞中國的各種問題，包括人權問題。

雙方還確認兩國在台灣問題上的基本立場沒有改變，強調台海和平穩定的重要性是國際社會和平與繁榮的重要因素，促進兩岸問題和平解決。

（法廣特約記者楚良一發自東京）