中國-中亞5國峰會：習近平呼籲深挖合作 反顏色革命

中國國家主席習近平在西安舉行的中國-中亞峰會上2023年5月19日。

習近平在西安中國-中亞峰會上呼籲在中亞地區"充分發掘"在貿易、經濟和工業能力方面的合作機會，承諾為中亞地區提供260億元人民幣（37億美元）的支持...。習近平還說，中國和中亞各國必須堅決反對外部干涉內，反對煽動"顏色革命"。

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據法新社引述中國官媒周五提供的習近平講話摘錄，習近平在首次中國與前蘇聯中亞五國首腦會議上發表講話，呼籲他們"充分利用在經濟、貿易、工業能力、能源和運輸方面的傳統合作機會"，並強調要發展"新的增長引擎（......），如金融、農業、減貧、碳減排、健康和數字創新"。

習近平承諾將為中亞地區提供260億元人民幣（37億美元）的支持。他還說，北京將努力發展與該地區的交通聯繫，加快擴大從中亞到中國的天然氣管道。他敦促中亞地區和中國應該"帶頭"，"深化戰略互信"，以保永恆的友誼"。

習近平補充說，中國和中亞各國必須堅決反對外部干涉內部事務，反對煽動"顏色革命"的企圖。

自1992年蘇聯解體後，中國與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦建立外交關係以來，這是中國國家主席首次主持"中國與中亞峰會"。

習近平還宣布，中國和中亞領導人將於2025年在哈薩克斯坦再次開會。

法新社指出，中亞是中國"新絲綢之路"（一帶一路）倡議的一個主要部分。據中國估計，中國與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的貿易額去年達到700億美元（640億歐元），2023年第一季度同比增長22%。

這些國家以前是俄羅斯帝國和後來的蘇聯的成員，與莫斯科保持着經濟、語言和外交方面的特權關係。

但隨着烏克蘭的戰爭，俄羅斯的影響力已經減弱。

華東師範大學中亞研究中心主任盧鋼（Lu Gang）告訴法新社："俄羅斯在烏克蘭的軍事介入引發西方實施制裁，這削弱了俄羅斯的力量，導致其在中亞的影響力相對下降。"這一結果導致中亞國家更加註重經濟合作和來自中國的政治支持"。

據美國巴克內爾大學國際關係和政治學教授朱志群告訴法新社："通過這次（中國和中亞）峰會，習近平將自己定位為一個能夠促進世界發展與和平的領導人。

這次會議被北京方面稱為 "極其重要"，與此同時，七國集團（加拿大、法國、美國、德國、意大利、日本和英國）的富裕民主國家在日本廣島舉行峰會。

朱志群教授指出，七國集團將重點建立一個共同戰略，以"擊退中國在世界範圍內日益增長的影響力"。