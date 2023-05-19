俄羅斯總理米舒斯京即將訪華

中國/俄羅斯

據中國外交部和克里姆林宮周五宣布，俄羅斯總理米舒斯京將於5月23日至24日訪問中國。

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克里姆林宮今天5月19日說：米舒斯京（Mikhaïl Michoustine）訪華"將討論中俄在經濟和貿易領域的合作，特別關注工業、能源、交通基礎設施和農業"，並稱，在俄羅斯總理訪問期間，俄中將簽署幾項雙邊協議。

此外，據俄羅斯衛星網說，俄羅斯總理米舒斯京此次訪華的節目還包括前往上海參加俄中商務論壇，並在這個論壇上發表講話。“俄中重點公司的負責人將參加本次活動。”

中國外交部發言人汪文斌今天證實這個消息說，俄羅斯總理米舒斯京是應中國總理李強的邀請（......）在5月23日至24日對中國進行正式訪問"。

法新社說，3月中旬，中國國家主席習近平和俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在莫斯科舉行峰會後，稱讚他們的"特殊"關係進入了一個"新時代"。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發近15個月來，中國與世界上大多數大國不同，從未公開譴責莫斯科對烏克蘭的軍事侵略干預。

本周，中國派出特使李輝前往歐洲，尋求"政治解決烏克蘭危機"。在周二和周三的烏克蘭之行後，李輝預計將於周五到訪波蘭，然後他將訪問法國、德國和俄羅斯。