拜登告訴G7盟國：美國同意為烏軍飛行員提供聯合戰鬥機培訓

烏克蘭/七國集團/美國

據美國有線電視新聞網（CNN）引述一名拜登政府高級官員報導，拜登（Joe Biden)總統周五告知七國集團領導人，美方將支持與盟國和夥伴的聯合努力，對烏克蘭飛行員進行第四代戰鬥機，包括F-16戰鬥機在內的培訓。

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該官員說，培訓活動預計不會在美國進行，可能會完全在歐洲進行。但美方人員將與歐洲的盟友和合作夥伴一起參加培訓工作。預計將需要幾個月的時間來完成。據該官員稱，官員們希望在未來幾周內開始培訓工作。

這位官員表示：“隨着未來幾個月培訓的進行，我們參與這項工作的國家聯盟將決定何時實際提供戰鬥機，我們將提供多少，以及誰將（參與）提供。”

該官員補充說，“迄今為止，美國和我們的盟友和夥伴一直專註於向烏克蘭提供其在今年春季和夏季開展進攻行動所需的絕大多數系統、武器和訓練。關於改進烏克蘭空軍的討論反映了我們對烏克蘭自衛的長期承諾。”

CNN此前報導指，拜登政府最近幾周向歐洲盟國發出信號，美方將允許他們向烏克蘭出口美製F-16戰鬥機，因為在俄羅斯空襲加劇的情況下，白宮面臨來自國會和盟國越來越大的壓力，要求幫助烏克蘭採購這些戰機。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人本周早些時候表示，英國和荷蘭正在尋求組建一個“國際聯盟”，不僅為烏克蘭採購戰機，而且還為烏軍飛行員提供第四代戰鬥機的培訓，這些戰機比烏軍操作的前蘇聯時期的機隊更加先進。