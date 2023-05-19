歐洲領導人向G7峰會闡述歐盟對華政策

歐盟/中國

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，在5月19日七國集團廣島峰會之際，分別闡述了歐洲對華政策和立場。對於台灣，他們兩人都表示歐洲反對任何單方面改變現狀。

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歐盟委員會主席馮德萊恩在七國集團外交和安全政策第三次會議上有關歐盟對華政策的講話：

我們的對華政策需要改變，因為中國已經改變。

中國已經從"改革和開放"轉向"安全和控制"。中國在國內變得更加壓制，在國外則更加強勢彰顯，尤其是在其周邊地區。而且中國在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭的前夕，與俄羅斯達成了"無限的友誼"。

同時，與中國脫鉤既不可行也不符合我們的利益。

因此，我們應該保持開放的溝通渠道，在氣候變化、冠狀病毒大流行病的預防、金融穩定或核擴散等領域與中國合作。同時，我們必須減少我們在經濟關係中的脆弱性（經濟去風險化）。

對於未來的道路，我認為有五個方面的工作：

首先，我們需要讓我們自己的經濟和產業更具競爭力和抗衝擊力，特別是在健康、數字和清潔技術領域。我們必須與志同道合的夥伴合作，加強我們的能力，減少我們在稀土，電池和製藥成分等方面對中國的依賴。

第二，我們希望重新平衡我們的貿易關係。中國是我們的一個重要貿易夥伴，這些貿易大部分對雙方都有利。

但是，歐盟和中國之間的貿易逆差在10年內翻了三倍，達到4000億歐元，這也是事實。這種不平衡部分是源自非市場做法，如隱性補貼、公共招標中的歧視（外資）和中國國家資本制度造成的其他扭曲。我們需要解決這些扭曲現象。

第三條線是在安全方面保護我們的利益。因此，我們必須討論對出口或對外投資的控制，重點是敏感的高科技領域。

第四個方面是關於在核心外交政策和安全挑戰上我們作為夥伴站在一起。我們將繼續呼籲中國不要支持俄羅斯的戰爭。而且我們重申我們對台灣海峽和平與穩定的堅定承諾。我們共同反對任何單方面改變現狀的行為，特別反對通過武力（改變現狀）。

最後：我們應該加強與其他國家的合作，創造一個替代"一帶一路"的方案，即我們的全球基礎設施建設和投資的夥伴關係。

歐洲理事會主席

歐洲理事會主席米歇爾在G7峰會前講話中談到中國：與中國建立穩定和建設性的關係，符合我們的共同利益。歐盟堅定地堅持其價值觀。我們將繼續表達我們對人權的關注，無論是在香港、新疆還是西藏。我們不會容忍對我們國家的干預，破壞我們的民主社會。

而且我們將捍衛我們的利益。我們對穩定的經濟關係有興趣。我們不想脫鉤，而是要減少我們的風險，減少我們的過度依賴，實現多樣化，打擊不公平的做法。我們需要重新平衡我們的貿易關係，為我們的公司和工人創造一個公平的競爭環境。

我們還需要與中國一起應對全球挑戰：氣候變化、自然資源保護、生物多樣性、債務可持續性。鑒於其在國際社會中的作用及其經濟規模，中國在世界上有着特殊的責任。它必須遵守國際規則。我們呼籲中國向俄羅斯施壓，要求其停止軍事侵略。關於台灣，我們堅持一中政策。不能單方面改變現狀。