烏克蘭總統澤連斯基將於20日親赴日本參加G7峰會

烏克蘭/國際/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將訪問廣島，參加G7廣島峰會。 這一消息得到了多位知情人士和多位日本政府官員證實。澤連斯基預定5月20日到達日本，並於21日出席七國集團廣島峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

一名匿名的知情人士說，澤連斯基此行將在沙特阿拉伯停留，參加阿拉伯聯盟峰會後乘坐美國軍用飛機飛往日本。G7峰會於5月19日在廣島開幕，阿拉伯聯盟峰會也於同日在吉達召開。

美國國家安全委員會 (NSC) 發言人此前拒絕對此進行評論，但是有消息稱，美國政府也已證實了這一點。

澤連斯基總統原定於七國集團廣島峰會開幕的第一天的19日在線上參加會議，但日本政府18日表示：已改變了日程，決定澤連斯基21日以在線方式參加上午的會議。日本政府官員表示，在G7廣島峰會上，有澤連斯基參加的烏克蘭問題會議定於21日舉行，以配合澤連斯基總統的日程安排。但是對於澤連斯基是否來日，此前日本外務省發言人拒絕對此說明和發表評論，也許是為了澤連斯基的安全拒絕過早透露實情。

如果他訪問日本成為現實，這將是他自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來首次訪問亞洲。澤連斯基20日到達日本後，將參加第二天舉行的烏克蘭局勢會議。他還將協調與岸田首相和美國總統拜登的進行首腦會談。

澤連斯基排除萬難直接參加峰會，似乎是想呼籲七國集團領導人提供更多的軍事支持，包括美製F-16戰鬥機，並加強對俄羅斯的制裁。

今年3月岸田首相訪問烏克蘭時，邀請澤連斯基總統在線參加G7首腦峰會，澤連斯基欣然接受邀請。

考慮到俄羅斯總統普京多次威脅要在烏克蘭使用核武器，烏克蘭總統訪問廣島，尤其具有象徵意義，廣島是78年前世界上第一顆原子彈投下的地方。在此之前，岸田首相於5月12日在接受日本新聞網絡（NNN）採訪時表示，除了通常的峰會宣言外，還有意在峰會上，提出一份關於無核武世界的特別成果文件，七國集團各國對此意見未必統一，而澤連斯基的到訪，將促進這一成果文件的發表。