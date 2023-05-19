現代汽車將賠償TikTok汽車盜竊挑戰的受害者

韓國/美國/經濟/汽車/TikTok

在TikTok上流行的病毒挑戰引發一系列的汽車盜竊和車禍後，韓國汽車製造商--現代汽車同意向美國的車主支付高達2億美元的賠償。

廣告 繼續瀏覽後續

根據周四發布的新聞稿，為結束集體訴訟，現代汽車簽署協議，對2011年至2022年期間出廠的現代和起亞汽車的大約900萬車主給與賠償，將獲得賠償的汽車車型包括伊蘭特（Elantra）、勝達（Santa Fe）和途勝（Tucson）等。

TikTok上流行的“起亞挑戰”於2022年問世，在此之前，化名“起亞男孩”的小偷在視頻中介紹如何使用USB線纜這樣簡單的工具繞過車輛的安全系統，從而強制啟動某些車輛。

隨之，汽車盜竊案的數量就開始激增。美國公路安全局(NHTSA)說，這一現象“導致至少14起事故和8人死亡”。

2月份，當局宣布，現代和起亞在數百萬沒有配備防盜系統的汽車上部署免費的防盜軟件。

根據周四公布的協議，製造商將賠償車輛被盜竊或損壞而且車輛保險不涵蓋的車主，包括免賠額和增加的相關保費。

隸屬於中國字節跳動集團的TikTok在美國處境艱難，美國左右兩派的許多民選官員都想讓該應用在美國被禁止。他們指責TikTok是北京的特洛伊木馬，監視和操縱用戶，但字節跳動集團一直對此否認。

TikTok還經常因為用戶用於宣傳危險或非法行為的病毒挑戰而受到批評。

美國蒙大拿州剛剛頒布了一項從2024年1月1日起禁止使用TikTok的法律。