白宮：四方安全對話峰會改於周六在廣島舉行

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美國白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）5月19日通過聲明宣布，鑒於拜登總統取消了訪問澳大利亞的行程，原定於悉尼舉行的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，經領導人們商議後同意於周六在廣島舉行。作為七國集團（G7）國家首腦，美日領導人周五在當地參加集團峰會，印澳兩國總理也已抵達廣島準備參加稍後的峰會擴大會議。

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白宮周五通過聲明表示，“在拜登總統不得不推遲他的澳大利亞之行後，四方安全對話領導人同意他們將在廣島舉行峰會，以確保四位領導人能夠一起標記四方安全對話在過去一年中取得的進展。因此，明天（5月20日），除了七國集團之外，拜登總統還將與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、日本首相岸田文雄和印度總理莫迪（Narendra Modi）一起參加第三次四方安全對話領導人面對面會議。”

白宮續指，“在分享戰略評估的同時，四位領導人將歡迎四方安全對話在安全數字技術、海底電纜、基礎設施能力建設和海洋領域意識方面的新合作形式。拜登總統感謝阿爾巴尼斯總理以及日本首相和印度總理的靈活性，他期待着重新安排他的（訪澳）行程。”

阿爾巴尼斯周五稍早時在受訪時表示，此次四方安全對話峰會將以縮短的形式進行，但他之前已與拜登、岸田文雄和莫迪開展了許多會前工作。阿爾巴尼斯表示，“我們一直在為下周（原定在悉尼舉行）的會議進行準備討論。”

阿爾巴尼斯說，“我認為，我們將有一個成功的會議，以及成功的雙邊會談。就在幾周前，我實際上參加了主要經濟體論壇，所有四國領導人都參加了這個論壇，它是由拜登總統召集的。當時，也就是澳大利亞時間的深夜，我們能夠談論一些將引入七國集團和我們四方安全對話領導人之間討論的事情。”