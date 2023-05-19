美國台灣21世紀貿易倡議談判結束 數周內簽署首批協定

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美國貿易代表戴琪宣布，台灣與美國的21世紀貿易倡議已完成談判，這是強化美台經濟關係的重要一步。雙方預計在數周內將針對貿易便捷化、中小企業、反貪腐等5項議題，簽署首批協定。

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美國貿易代表戴琪宣布，台灣美國的21世紀貿易倡議已完成談判，這是強化美台經濟關係的重要一步。雙方預計在數周內將針對貿易便捷化、中小企業、反貪腐等5項議題，簽署首批協定。

據美國貿易代表署網站5月18日貼出的文告說，美國貿易代表凱瑟琳-戴今天宣布，美國和台灣在美國在台協會（AIT）和台北駐美國經濟文化代表處（TECRO）的主持下，已經完成了關於美國-台灣21世紀貿易倡議的談判。

據中央社報道，台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，囊括12項議題，至今已經舉行2回合談判，包括去年11月於紐約召開首次實體會晤，今年1月美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊前往台灣協商。

針對首批協定重點，在關務管理及貿易便捷化部分，將簡化邊境程序並減少繁文縟節，讓美國企業能更輕易、快速且用更少的費用將商品引進台灣。此外，透過電子化通關，表單、關稅及相關費用繳納都電子化，將節省運輸工具等待時間，降低溫室氣體排放量，並減少商品腐壞情況。

良好法規作業部分，將建立更完善的透明工具與機制，讓中小企業能更了解美台市場法規程序，包括針對法規措施草案進行公眾協商，確保外界了解新規。

中央社說，對於服務業國內規章，協定內文將確保服務供應商申請經營許可時獲得公平待遇，以及申請人與監管單位之間訊息暢通。監管人須獨立於監管產業之外，且必須告知申請人取得執照所需條件，給予申請人公平機會提出符合條件證明，並在合理時間內做出裁決。

針對反貪污，協定要求雙方設立完善反貪腐措施，以防止並打擊賄賂與其他形式貪腐，包含因應洗錢、拒絕涉嫌貪污外國公職人員入境、追回貪污所得，以及加強對吹哨者保護等內容。

據美國貿易代表戴凱琳-戴琪說"這項成就代表了在加強美台經濟關係方面向前邁出的重要一步"。"它顯示了我們如何能夠一起工作，並代表我們的人民推進共同的貿易優先事項。我們期待着繼續這些談判，並最終達成一個強有力的、高標準的貿易協定，以解決21世紀緊迫的經濟挑戰。"

該倡議下的第一份協議涵蓋了海關管理和貿易便利化、良好監管做法、服務國內監管、反腐敗和中小型企業等領域。通過這些條款，美國企業將能夠把更多的產品帶給台灣和台灣的客戶，同時創造更透明和簡化的監管程序，可以促進兩個市場的投資和經濟機會，特別是對中小型企業。一旦簽署，該協議將深化貿易夥伴關係，加強美台貿易流動，以促進工人和企業的創新和包容性經濟增長。