美國向歐洲盟國發出信號，不會阻止他們對烏提供F-16戰機

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據美國有線電視新聞網（CNN）5月19日援引知情人士報導，拜登政府最近幾周向歐洲盟國發出信號，表示美方將允許他們向烏克蘭提供F-16戰鬥機，因為在俄羅斯空襲加劇的情況下，白宮面臨著來自國會議員和盟國的越來越大的壓力。

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然而，拜登政府官員尚不知道有任何盟國提出向烏克蘭出口F-16戰鬥機的正式請求，而且通常負責批准這種第三方轉讓的文件工作的美國國務院官員也沒有被告知要開始相關工作。一些歐洲北約盟國擁有美製F-16戰機的儲備。包括荷蘭等國已表示願意對烏克蘭提供其操作的F-16戰鬥機。但由於該戰機涉及美國敏感技術，拜登政府將不得不批准這種第三方轉讓。

雖然拜登政府仍然不願意直接向基輔提供任何自己的F-16戰機，但美國官員告訴CNN稱，如果盟國決定向烏克蘭出口這種戰機，美方準備對此加以批准。美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）拒絕具體評論直接對烏克蘭提供F-16戰鬥機的可能性，但籠統地說，美國一直對烏方需要的“未來能力”和需求具有前瞻性。

約翰·柯比表示，F-16戰鬥機議題“不在（七國集團廣島峰會）的議程上”，儘管相關問題肯定會在峰會的場外被提及。不少美國國會議會及國會工作人員已加入了F-16遊說運動，敦促拜登政府提供這種戰機，以便烏克蘭能夠建立對其領空的控制。

一群共和及民主兩黨議員在周三寫給拜登的信中呼籲，“作為一個兩黨議員小組，我們認為向烏克蘭轉讓F-16戰鬥機對於向基輔提供所需的空中支援能力至關重要，以充分捍衛他們的國家免受俄羅斯無端、非法和野蠻的入侵，並取得收復其國家所需的領土”。

美國官員們說，相關問題預計將成為7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的下一屆北約峰會的辯論主題之一。

報導指，另一個懸而未決的問題是烏軍飛行員將在哪裡接受這些F-16戰鬥機的訓練。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人在本周早些時候表示，英國和荷蘭正在尋求組建一個“國際聯盟”，不僅為烏克蘭採購這種戰鬥機，而且還為烏克蘭飛行員提供培訓。這些美製第四代戰鬥機比烏軍目前操作的蘇聯時期的戰鬥機更加先進。

今年3月，兩名烏軍飛行員抵達美國亞利桑那州的一個空軍基地，美軍教官利用飛行模擬器評估他們的技能，並評估這些烏克蘭飛行員需要多少時間來學習駕駛各種美製軍機，包括F-16戰鬥機。但一位美國國防官員告訴CNN指，儘管國會在2023年的預算中為相關培訓留出了資金，但美方到現在為止還沒有計畫擴大這種培訓。

擁有F-16戰鬥機的美國盟國可以為烏軍飛行員進行培訓，或者F-16戰鬥機的製造商洛克希德·馬丁公司可以作為私人承包商進行培訓。但這位美國國防部官員說，這樣的安排可能需要某種程度的政府參與，即使它不像美國武器裝備的海外轉讓那樣需要美國官方的批准。