莫迪與澤連斯基將於廣島舉行面對面會談，俄全面入侵以來首次

印度/烏克蘭/俄羅斯

據印度WION新聞網5月19日報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）定於在七國集團（G7）廣島峰會場邊舉行會談。這次會晤標誌着自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，他們兩人之間的首次面對面互動。

廣告 繼續瀏覽後續

莫迪周五稍早時啟程前往日本參加七國集團峰會擴大會議。他預計將利用這個機會與受邀與會的世界各國領導人接觸，並討論緊迫的全球問題。印度、越南、韓國、印度尼西亞、巴西、科摩羅、庫克群島、澳大利亞和烏克蘭共9國及7個國際組織（聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、世衛組織、世貿組織、國際能源署和經合組織）的代表出席。

在印烏首腦會談中，莫迪和澤連斯基預計將討論烏克蘭當前的局勢，並探索進一步合作的途徑。會談的重點可能是尋找外交解決方案，以緩和緊張局勢，恢復該地區的穩定。

去年9月，莫迪曾在上合組織撒馬爾罕峰會期間對俄羅斯總統普京當面表示：“當今的時代不該是戰爭的年代。” 從那時起，莫迪就俄烏戰爭發表的看法被他國領導人多次引用。除了與澤連斯基的雙邊會晤外，莫迪在訪日期間還將與韓國、英國、法國、越南和東道主日本的領導人舉行會談。

莫迪周五通過聲明表示，“應日本首相岸田文雄先生閣下的邀請，我將啟程前往日本廣島，出席由日本擔任輪值主席國的七國集團峰會。在岸田首相最近為印度-日本峰會訪問印度之後，我很高興能再次見到他。”

莫迪補充說，“由於印度今年擔任二十國集團（G20）輪值主席國，我出席本次七國集團峰會特別具有意義。我期待着與七國集團國家和其他受邀夥伴就世界面臨的挑戰以及集體應對這些挑戰的必要性交換意見。我還將與出席七國集團廣島峰會的一些領導人舉行雙邊會晤。”

多名日美政府相關人士19日透露，澤連斯基將到場參加七國集團廣島峰會。他上次訪日是在2019年10月，此次將是俄羅斯全面入侵烏克蘭後的首次訪問。據英國《金融時報》等媒體報導，澤連斯基將參加21日的會議。彭博社報導指，澤連斯基周五在沙特吉達出席阿盟峰會後，將乘坐美軍飛機赴日。

澤連斯基周五通過推特表示，“開始我對沙特阿拉伯王國的首次訪問，以加強雙邊關係和烏克蘭與阿拉伯世界的聯繫。克里米亞和臨時被佔領土上的政治犯、我們人民的回歸、烏克蘭和平方案、能源合作。沙特發揮着重要作用，我們準備將我們的合作提高到一個新的水平。”