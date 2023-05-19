G7廣島峰會開幕 制裁第三方前線供貨，掐斷俄鑽石生意

G7峰會/俄羅斯/烏克蘭

G7峰會左起順時針：美國總統拜登、德國總理肖爾茨、英國首相蘇納克、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、意大利總理梅洛尼，加拿大總理特魯多，法國總統馬克龍和日本首相岸田文雄於2023年5月19日廣島。

G7廣島峰會開幕之際，七國集團和歐盟宣布繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，出台新措施，制裁通過第三國出口可能用於烏克蘭衝突的貨物和技術，並掐斷價值數十億美元的俄羅斯鑽石生意。

廣告 繼續瀏覽後續

G7峰會今天5月19日在廣島開幕。七國集團--美國、日本、德國、英國、法國、意大利和加拿大--重申聯手支持烏克蘭抗擊俄羅斯侵略，並表示他們已經確保烏克蘭在2024年初之前獲得所需預算。

路透社說，七國集團"在一份聯合聲明中說："今天，我們正在採取新的措施，以確保俄羅斯對主權國家烏克蘭的非法侵略失敗，並支持烏克蘭人民尋求一個以尊重國際法為基礎的公正的和平。

據法新社引述一份聲明，G7峰會的新制裁措施包括限制向俄羅斯出口"對俄羅斯在戰場上至關重要"的貨物，並打擊被指控代表莫斯科向“前線”運送設備的實體。

美國周五上午在峰會期間宣布對莫斯科的新制裁措施，旨在"大幅限制俄羅斯獲得作戰能力所需的產品"。

英國政府緊跟着宣布，英國將正式對俄羅斯鑽石實施禁運，並禁止進口俄羅斯的金屬，包括銅和鋁。

歐洲理事會主席米歇爾也宣布，歐盟將對俄羅斯的鑽石銷售實施限制，但他在推特上說，這些限制"不是永遠的"。

法新社說，七國集團的聲明承諾將通過追蹤技術"限制在俄羅斯開採、加工或生產的鑽石貿易，並禁止使用這些鑽石"。這個利潤豐厚的行業每年對莫斯科來說價值數十億美元。

英國還在一份聲明中宣布，它正在制裁與“盜竊”和“轉售”烏克蘭糧食有關的86名個人和實體。

制裁還針對俄羅斯主要的能源和軍火公司，包括那些與俄羅斯國有核公司Rosatom有關的公司，以及俄羅斯銅業巨頭伊戈爾·阿爾圖什金。

據路透社報道，日本首相岸田文雄說，他選擇在廣島這個歷史上第一個被核彈擊中的城市舉辦峰會，以強調軍備控制的重要性。

在參觀了專門紀念第二次世界大戰這一重大事件的和平紀念館後，七國集團領導人宣布對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，因為烏克蘭的衝突沒有減弱的跡象。