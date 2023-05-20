中國－中亞𡶶會強調共同但有區別的責任原則，推動《巴黎協定》全面有效實施

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中國囯家主席習近平在中國－中亞峰會上

西安 – 5月19日，中國—中亞峰會西安宣言提出共同但有區別的責任原則，推動《巴黎協定》全面有效實施，共同構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

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中國—中亞峰會西安宣言提出各方支持在氣候變化適應和可持續發展領域開展更緊密的合作，強調共同實施綠色措施是減緩氣候變化影響的有效途徑。

各方願加強應急管理部門協作，深化防災減災、安全生產、應急救援以及地震科學技術等領域交流合作。

中方歡迎2022年7月21日在吉爾吉斯斯坦喬蓬阿塔舉行的中亞國家元首協商會晤上通過的中亞《綠色議程》地區方案，各方支持實施綠色技術領域的地區計畫和項目。

各方指出，2021年11月聯合國教科文組織第41屆大會通過的由吉爾吉斯斯坦提交的“加強山地冰川監測研究”決議、第76屆聯合國大會關於宣布2022年為“國際山地可持續發展年”的決議及第77屆聯合國大會“山地可持續發展”決議宣布在2023年至2027年實施《山區發展五年綱要》具有重要意義，高度評價2022年9月19日在紐約舉行的山地可持續發展高級別會議對加強山地議題國際合作與落實的重要作用。

各方指出，塔吉克斯坦提交的關於宣布2025年為國際冰川保護年的聯合國大會決議具有重要意義，高度評價2023年3月22日至24日由塔吉克斯坦和荷蘭在紐約聯合主辦的聯合國水事會議。

各方歡迎關於在阿什哈巴德建立由聯合國主導的中亞氣候技術地區中心並將其作為適應和減緩氣候變化影響技術轉讓平台的倡議。

各方注意到烏茲別克斯坦倡議的關於宣布鹹海地區為生態創新和科技區聯大特別決議的重要性。

各方注意到關於在阿拉木圖建立聯合國可持續發展目標中亞及阿富汗地區中心的倡議。

中國—中亞峰會西安宣言指岀，各方重申願共同努力保障氣候變化條件下的糧食安全，指出以保護生物多樣性、合理利用水資源和土地資源等更加生態的方式開展農業的重要性。

2023年5月18日至19日，中國國主席習近平、哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦共和國總統紮帕羅夫、塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫在西安共同舉行中國—中亞峰會。