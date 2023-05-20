廣島：美日印奧四方峰會 共建海底電纜網絡

四方峰會

美、日、印、澳四國領導人周六晚間在廣島G7峰會間隙舉行了四方峰會，再次承諾與太平洋島國合作，實現共同願望，應對共同挑戰。白宮網站貼出的聯合聲明提到印太"電纜連接和彈性的四方夥伴關係。

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澳洲總理阿爾巴尼斯、印度總理莫迪、日本首相岸田文雄和美國總統拜登5月20日在廣島舉行了第三次四方領導人面對面峰會。這次峰會由澳洲總理阿爾巴尼斯主持。

據日經亞洲報道，印度總理莫迪在四國領導人峰會的開幕詞中說："四國集團已經將自己確立為印太地區和平、穩定和繁榮的平台。

莫迪說，"我們同意，印太地區的安全和成功不僅對這個地區，而且對整個世界都很重要"。他補充說，"我們正在以共同的民主價值觀為基礎的建設性議程向前邁進"。

這位印度總理還說，四方正在發展在戰略技術、可靠供應鏈、衛生安全、海上安全和反恐等關鍵領域的積極合作。

四方聯合聲明提到了四方集團致力於通過發展有彈性的基礎設施來改善本地區的連接性。四方認識到，迫切需要支持印度-太平洋地區的優質海底電纜網絡，這是全球增長和繁榮的關鍵。今天，我們宣布了一個新的"電纜連接和彈性的四方夥伴關係"。該夥伴關係將利用四方國家在製造、交付和維護電纜基礎設施方面的世界級專長，加強印度-太平洋地區的電纜系統。

這個聯合聲明指出，全球戰略和經濟環境正在迅速變化，對本地區國家產生直接影響。我們一起重申，我們堅定地致力於建設一個自由開放、具有包容性和復原力的印度洋-太平洋。

我們相信，我們應該與我們的印太夥伴緊密合作，共同駕馭這個充滿不確定性和機遇的時代。我們相信，所有國家都有責任為地區和平、穩定和繁榮做出貢獻，並維護國際法，包括主權和領土完整的原則，以及基於規則的國際秩序。

我們尋求的是一個沒有國家主宰、沒有國家被主宰的地區，尋求一個所有國家都不受脅迫，並能行使其決定自己未來的制度。我們四國因這一共同願景而團結一致。