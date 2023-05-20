莫迪告訴澤連斯基：印度將“盡其所能”

印度/烏克蘭

印度總理莫迪和烏克蘭總統澤連斯基今天5月20日在廣島舉行的七國集團首腦會議期間，舉行了自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發以來的首次會談。

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印度總理莫迪之前在俄烏戰爭中一直態度曖昧。今天莫迪終於和烏克蘭總統澤連斯基會面，被外界認為是一個具有指標意義的舉動。

在廣島，莫迪對澤連斯基說，"我完全理解你和烏克蘭人民的痛苦。我可以向你保證，為了解決（這場衝突），印度和我個人將盡一切可能"。

他說，烏克蘭的戰爭對整個世界來說是一個重要問題。它也對整個世界產生了許多影響。但我不認為這只是一個經濟或政治的問題。對我來說，它是人的問題。

澤連斯基在電報群賬戶上發布的一條信息說，他"感謝印度對烏克蘭領土完整和主權的支持"，"特別是在國際組織面前"。

澤連斯基還感謝莫迪向其飽受戰爭蹂躪的國家提供人道主義援助，並邀請印度參與實施烏克蘭制定的"和平方案"。

印度謹慎行事

CNN指出，印度歷來是俄羅斯武器裝備的主要購買者，與莫斯科有着長期的聯繫。它還加大了對俄羅斯能源的購買力度，為普京政府提供了一條關鍵的經濟生命線，即使西方對這一關鍵收入來源進行了廣泛的控制。

雖然新德里在整個戰爭過程中向烏克蘭提供了人道主義援助，但它對聯合國呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍和譴責其入侵的決議投了棄權票。

分析人士表示，贏得莫迪等領導人的支持或理解，可能是推動澤連斯基參加七國集團峰會的一個關鍵動機。其他參與國包括印尼、澳大利亞、巴西、韓國和越南。

據印度的一份新聞稿，去年9月在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會期間，莫迪向普京談到"走上和平之路"的必要性，這在當時被視為新德里對俄羅斯侵烏克蘭戰爭拖延感到不耐煩的一個信號。

但幾個月後，這位印度領導人似乎承諾採取謹慎的路線，沒有明確譴責克里姆林宮，也沒有要求其撤出烏克蘭領土。

自俄羅斯入侵以來，莫迪曾多次與澤連斯基通電話，最近一次是在去年12月，當時這位印度領導人再次呼籲"停止敵對行動"和"對話"以解決衝突。

相反，烏克蘭總統澤連斯基的和平計畫則要求恢復烏克蘭的國際公認邊界，並要求俄羅斯軍隊撤離。