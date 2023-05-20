G7廣島峰會宣言闡述對中國政策

G7/中國

G7廣島峰會5月20日發布共同宣言在闡述對華政策時說，“一個按國際規則行事的增長中的中國將符合全球利益”。

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G7峰會廣島共同宣言說，作為七國集團的合作夥伴，我們在以下方麵糰結一致，這些方面是我們各自與中國關係的基礎：

我們隨時準備與中國建立建設性和穩定的關係，認識到與中國坦誠對話和直接向中國提出我們的關切的重要性。我們的行動符合我們的國家利益。鑒於中國在國際社會中的作用及其經濟規模，我們有必要與中國在全球挑戰和共同利益領域進行合作。

我們呼籲中國與我們合作，包括在國際論壇上，在諸如氣候和生物多樣性危機，在巴黎和昆明-蒙特利爾協議下的自然資源保護、解決債務可持續性和脆弱國家的融資需求、全球健康和宏觀經濟穩定等領域。

經濟

我們的政策方針不是為了傷害中國，也不是為了阻撓中國的經濟進步和發展。一個按國際規則行事的增長中的中國將符合全球利益。我們不是在脫鉤或向內轉。同時，我們認識到，經濟復原力需要去風險化和多樣化。我們將單獨和集體地採取措施，投資於我們自己的經濟活力。我們將減少我們關鍵供應鏈中的過度依賴性。

為了與中國建立可持續的經濟關係，並加強國際貿易體系，我們將推動與中國的合作。我們將推動為我們的工人和公司提供一個公平的競爭環境。我們將尋求解決中國的非市場政策和做法所帶來的挑戰。這些政策和做法扭曲了全球經濟。我們將打擊惡性行為，如非法的技術轉讓或數據披露。我們將加強對經濟脅迫的抵禦能力。我們認識到有必要保護某些可能被用來威脅我們國家安全的先進技術，同時又不過度限制貿易和投資。

台灣

我們仍然嚴重關切中國東海和南海的局勢。我們強烈反對任何以武力或脅迫方式改變現狀的單邊企圖。

我們重申台灣海峽和平與穩定的重要性，認為這是國際社會安全與繁榮所不可或缺的。七國集團成員在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括所聲明的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。

疆藏港人權

我們將繼續表達我們對中國人權狀況的關切，包括西藏和新疆的人權狀況，在那裡，強迫勞動是我們的主要關切。我們呼籲中國履行其在《中英聯合聲明》和《基本法》中的承諾。這些法律規定了香港的權利、自由和高度自治。

我們呼籲中國履行《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》規定的義務，不要從事旨在破壞我們社區安全、民主制度完整性和經濟繁榮的干涉活動。

我們呼籲中國向俄羅斯施壓，要求其結束軍事侵略，立即、徹底、無條件地從烏克蘭撤軍。我們鼓勵中國支持以領土完整和《聯合國憲章》的原則和宗旨為基礎的全面、公正和持久的和平，包括通過與烏克蘭直接對話。

南中國海

G7峰會廣島宣言還說：中國在南中國海的擴張性海洋主張沒有法律依據，我們反對中國在該地區的軍事化活動。我們強調《聯合國海洋法公約》的普遍性和統一性，重申《聯合國海洋法公約》在制定規範所有海洋活動的法律框架方面的重要作用。我們重申，國際仲裁法庭於2016年7月12日作出的裁決是一個重要的里程碑，對這些訴訟的各方具有法律約束力，是和平解決各方爭端的有益基礎。