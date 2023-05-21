澤連斯基參加廣島G7峰會 與拜登會談

烏克蘭

廣島 – 在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會結束了為期三天的日程，於21日下午結束。 日本首相岸田文雄在廣島市中區和平紀念公園舉行記者會時指出：“如果全世界80億人都成為廣島市民，地球上就不會再有核武器了”。20日下午到達廣島的烏克蘭總統澤連斯基參加了21日的峰會的各種活動，七國集團各國領導人向澤連斯基表達了向烏克蘭提供必要的財政和軍事援助的意向，日本時間21日下午，他與美國總統拜登舉行會談，有媒體報道，會談前澤連斯基承認烏克蘭東部的巴赫穆特戰場已經陷落，但是後來澤連斯基總統的發言人認為這是媒體的誤解，否定了這種說法。

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在峰會閉幕式後，擔任輪值主席的岸田首相在記者會上強調，澤連斯基總統親臨峰會，對於G7國家和烏克蘭的團結來說，具有重大的意義。

在七國集團廣島峰會最後一天的21日上午，澤連斯基參加了主題為“烏克蘭局勢”的會議。

隨後，他與印度、巴西等應邀出席峰會的非G7成員國的領導人一起參觀了廣島市原子彈爆炸資料館。

七國集團領導人迄今為止在兩天的討論中強烈譴責俄羅斯的侵略行為並確認繼續制裁俄羅斯和支持烏克蘭，並將這些想法直接傳達給澤連斯基。

從中午開始，在印度等受邀國領導人的參與下，舉行了主題為“和平與穩定”的會議，澤連斯基參加了會議。

在會議開始時，岸田首相首先表示，“希望就如何應對國際社會面臨的和平與穩定挑戰，包括烏克蘭局勢，進行深入討論”。會議持續約一個半小時。

美國總統拜登日本時間5月21日下午，與澤連斯基舉行會談，宣布美國將提供新的軍事援助。

拜登說：“與所有七國集團國家一起承諾支持烏克蘭，這是毫不動搖的。”

拜登總統在會談中宣布，將支持與歐洲盟友一起培訓烏克蘭軍事飛行員的計畫，以提供美製F16戰鬥機，加強烏克蘭的防禦能力。

此外，在G7峰會上，他宣布加強對俄羅斯的制裁，並表示將向烏克蘭提供價值3.75億美元的新軍事援助，包括彈藥和裝甲車。

拜登表示，他支持烏克蘭的“正義和平”，並表示該國的領土完整和主權“不是交涉的對象”。

“你們所取得的成就關係到整個世界，我們對你們迄今為止所做的一切感到敬畏。”

21日下午， G7峰會閉幕後，岸田文雄在廣島市和平紀念公園，作為G7峰會輪值主席國召開了記者會，表達了廢除核武器的強烈願望。

首相身後是直線排列的和平紀念館（原子彈爆炸資料館）與原子彈爆炸圓頂。 岸田首相在談到這一點時說：“這個象徵著和平願望的軸心是貫穿日本戰後歷史的理想，也是國際社會應該邁進的方向。”

他說： “夢想和理想是不同的。理想是觸手可及的。從今天開始，我們的子孫後代將從廣島出發，為生活在沒有核武器的星球上的理想而努力。從今天開始，讓我們每一個人都成為廣島市民，一步一步地切實地前進。”