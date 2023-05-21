澤連斯基否認俄羅斯奪取巴赫穆特的說法

烏克蘭/俄羅斯

在烏克蘭前線城鎮巴赫穆特附近，烏克蘭軍人準備使用BM-21 Grad多管火箭炮系統向俄軍陣地開火2023年5月19日

烏克蘭總統澤連斯基周日否認了莫斯科前一天聲稱他們已佔領被被摧毀的烏東城鎮巴赫穆特。但瓦格納的老闆繼續堅稱他的人控制了那裡的"每一寸"土地。

廣告 繼續瀏覽後續

周六，在巴赫穆特作戰的瓦格納僱傭軍頭目普里戈津和俄羅斯國防部表示，他們已經"完全解放"了巴赫穆特。這個烏東城鎮是2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，最漫長和最致命戰鬥的中心。

在日本G7峰會獲得外交支持和軍事援助的烏克蘭總統澤連斯基周日（5月21日）保證說，巴赫穆特"沒有被俄羅斯軍隊佔領"，此前，他對那裡的局勢發表了一系列含糊不清的聲明。

他說："那裡什麼都沒有（......），只有廢墟和許多死去的俄羅斯人"。此話被認為似乎在暗示巴赫穆特對俄軍是一場慘勝。他將巴赫穆特遭破壞的程度與1945年美國對廣島的原子彈轟炸的破壞相比。

之前，烏克蘭地面部隊指揮官，陸軍司令瑟爾斯基（Oleksander Syrsky）曾說他的部隊只控制着巴赫穆特“很小”部分，不過，同時在該鎮南北側翼"繼續推進"。

據烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾（Ganna Maliar）周日表示，基輔部隊在俄羅斯正規軍控制的這些側翼取得了突破，已經"部分包圍"了巴赫穆特，這使得俄羅斯"非常難以"在該鎮存在。這位烏克蘭副防長還重申，在巴赫穆特的烏克蘭守軍仍控制着"一些工業設施和基礎設施"。

瓦格納集團老闆普里戈津(Yevgeny Prigozhin)在周六中午宣稱，他們佔領了近幾個月來被俄軍征服了90%以上的巴赫穆特。並說，他將在5月25日將該鎮的控制權移交給俄羅斯正規部隊。

普里戈津周日在一條新消息中堅稱，已在該鎮的"合法邊界"內，"佔領到最後一寸土地"。他宣稱，“在巴赫穆特沒有一個烏克蘭士兵”。

俄羅斯總統普京周六晚間祝賀瓦格納的部下和俄羅斯政府軍"完成了解放"巴赫穆特的行動，並承諾要為從去年夏天以來，在戰鬥中表現出色的軍人授勳。