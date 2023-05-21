特魯多：加拿大可能培訓烏克蘭飛行員

加拿大/烏克蘭

加拿大總理賈斯汀-特魯多今天周日表示，在俄烏衝突中，加拿大將在必要的時間和程度上支持烏克蘭，包括繼續訓練烏克蘭士兵，並可能培訓烏克蘭飛行員。

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據路透社消息，加拿大總理特魯多今天在一個新聞發布會上說，他在廣島七國集團（G7）峰會期間，向烏克蘭總統澤連斯基表達了他的支持。特魯多向媒體說：在支持烏克蘭方面"我們總是希望做得更多"。

本周末，加拿大總理在七國集團峰會上，與美國、日本、德國、英國、法國和意大利領導人共同向俄羅斯發出了一個明確的信號，即他們會在衝突中向烏克蘭提供強力支持。

當被問及對烏克蘭軍隊的培訓時，特魯多表示，加拿大將繼續培訓烏克蘭士兵，並有可能擴展到培訓烏克蘭飛行員。

美國總統拜登和美國高級官員周五告訴七國集團領導人，華盛頓支持盟國對烏克蘭飛行員進行F-16戰鬥機的聯合培訓計畫。