英國首相蘇納克稱中國構成世界最大安全挑戰

英國/中國

英國首相蘇納克周日5月21日在七國集團（G7）峰會後表示，中國代表着世界上對安全和繁榮的最大挑戰。他說，"中國在國內越來越獨裁，在國外越來越強硬"。

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據英國衛報說，英國首相說，包括日本、美國、加拿大和歐洲國家在內的七國集團領導人在面對北京帶來的問題時表現出"團結和決心"。

該報說，七國集團的聲明提到了"去風險"，而不是與中國的關係"脫鉤"，“因為法國警告說不應將這次G7峰會視為反北京的會議”。

然而，蘇納克在概述中國對世界構成的威脅方面比峰會聲明走得更遠，他似乎認為中國作為全球安全威脅的地位甚至高於俄羅斯。

據路透社報道，英國首相蘇納克在廣島七國集團峰會後向記者表示，中國是我們這個時代對全球安全和繁榮的最大挑戰。他說，"中國在國內越來越獨裁，在國外越來越強硬"。

蘇納克稱，英國和其他七國集團的國家將採取共同的方法來減小中國帶來的挑戰。他說，這是減少風險，而不是脫鉤。他補充說，"與七國集團一起，我們正在採取措施，防止中國利用經濟脅迫來干涉其他國家的主權事務。

據衛報說，蘇納克在廣島和平中心（1945年美國投下的一顆原子彈的所在地）發表講話時說： "我們將作為七國集團和其他國家一起努力，確保我們能夠為自己和我們所看到的來自中國的供應鏈的脆弱性去掉風險，採取必要的措施來保護我們免受敵對投資的影響，並以不損害彼此的方式來這樣做"。

蘇納克還被問及七國集團國家是否為應對中國的挑戰做了足夠的工作。這七國發表了一份關於北京的聲明，並同意成立一個新的機制對抗中國和其他國家的"經濟脅迫"。然而，除了說各國"強烈反對任何以武力或脅迫方式改變現狀的單邊企圖"之外，“沒有任何具體行動來應對北京對台灣日益增長的好戰情緒”。

對此，蘇納克說，他不同意沒有實質性的行動，他說，部分原因是"認識到中國對世界秩序構成的系統性挑戰，因為它是唯一有能力和意圖重塑世界秩序的國家"。

英國首相蘇納克還補充說，G7峰會還進行了"關於確保與我們的安全有關的重要技術不泄露給中國的對話"。

路透社說，上周，蘇納克先生的前任首相利茲-特拉斯（Liz Truss）訪台，成為自20世紀90年代撒切爾夫人以來，訪問台灣的英國最高知名度政治家，當時她說，西方不應"安撫和遷就"中國。

隨着中國對這個北京聲稱屬於自己的自治島嶼的態度越來越強硬，緊張局勢已經上升。中國從未放棄過使用武力將台灣置於其控制之下。

英國前首相特拉斯代表了蘇納克所在保守黨中的鷹派勢力，這些人反對蘇納克的對華方針，即在貿易和氣候變化等領域尋求接觸，同時努力限制中國對英國的國家安全威脅。