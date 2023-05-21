馬克龍抵達烏蘭巴托：首位訪蒙古的法國總統

法國/蒙古

馬克龍周日（5月21日）抵達烏蘭巴托，對蒙古進行短暫但具有象徵意義的訪問。馬克龍是第一位到訪這個位於中國和俄羅斯之間的內陸國家的法國總統。西方對這個國家的興趣越來越大。

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據法新社攝影師報道，法國總統馬克龍的飛機在當地時間18:30（國際標準時間10:30）後不久降落在蒙古首都烏蘭巴托，此前馬克龍參加了從周五開始在日本廣島舉行的G7峰會，烏克蘭總統澤連斯基是澤這次峰會的嘉賓。他在廣島與西方盟友及應邀參加G7峰會的巴西和印度等不結盟國家的領導人會面。

自2022年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，法國一直努力與那些沒有明確譴責莫斯科戰爭的國家對話。這次馬克龍對蒙古的訪問就是這一背景的一部分。

通過馬克龍此行，法國還希望加強與蒙古在生態轉型、農業、農業食品和公民安全領域的雙邊關係。

據愛麗舍宮稱，馬克龍在烏蘭巴托只呆一個晚上，他將與蒙古總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會談，並共進晚餐，還將參觀成吉思汗博物館。該博物館以13世紀蒙古偉大征服者命名。該博物館將把其部分館藏品借給法國西部南特市的歷史博物館，用於定在10月舉行的展覽。

重要砝碼

馬克龍總統還將在烏拉巴托與蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）會晤。後者將在當晚啟程飛往巴黎。

據法國總統隨行人員解釋說，"蒙古國在我們（從廣島）返回的路上，我們賦予這次返程一個非常特殊的意義：實現這一歷史性的第一次訪問"。

愛麗舍宮強調說："蒙古是一個位於俄羅斯和中國之間的內陸國家，也是一個擁有自由政府模式的國家，這個國家舉行選舉，經歷政府更迭，正在尋求其夥伴關係多樣化，要讓國家更加強大，以便在與其兩大鄰國俄羅斯和中國打交道時有更好的條件。

法國總統府提到蒙古是"地緣戰略層面"一個"非常重要"的砝碼，巴黎希望減輕"俄羅斯鄰國受到的約束，讓他們有選擇餘地"。

愛麗舍宮說，蒙古也是"歐洲供應鏈多樣化以保證我們能源主權的戰略"的一部分。

法國核電集團歐安諾Orano正在蒙古領土上進行一個鈾礦項目。這個礦可能是世界上最大的鈾礦之一。

美國戰略

這次訪問的另一重點是鼓勵外國在蒙古投資，以應對全球變暖。因為蒙古這個受極端氣溫影響的半沙漠國家特別容易受到氣候升溫的影響。

在雙邊合作層面，巴黎認為有"非常重要的合作機會"，因為蒙古"90%的電力依賴煤炭"，那麼就有一個"經濟去碳化"的"問題"。

在雙邊層面上，巴黎認為有"非常重要的合作機會"，因為蒙古"90%的電力依賴煤炭"，所以就有一個“經濟去碳化"的"難題"。

近年來，蒙古已經成為美國日益關注的對象，這是美國對抗北京日益強大的戰略的一部分。

目前，蒙古國所有商品出口總額的86%流向中國。在這些中國購買的貨物中有一半是煤炭。

自1992年蒙古脫離蘇聯的軌道，首次制定民主憲法以來，蒙古一直在政治不穩定中掙紮。

法國和蒙古在1965年建立了外交關係。