世衛大會開幕 譚德塞呼喚"歷史性協議"

世衛組織

第76屆世衛組織年度大會5月21日在日內瓦開幕。這次大會被認為應該是冠狀病毒大流行三年奪走2000萬條人命的反省機會。

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世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日在這次年會開幕式上說，目前正在談判的冠狀病毒大流行的新協議必須是一項 "歷史性協議"，它將標誌着冠狀病毒危機之後全球健康的巨大變化。他說："我們不能再像以前那樣行事了”。

世衛組織成員國已經開始談判，目標是在2024年5月的下一屆世衛大會之前達成一項國際協議，以確保世界能夠更好地預防和應對未來的大流行病。

譚德塞說，會員國正在談判的關於大流行病的協議必須是一個具有里程碑意義的協議，以實現全球衛生的模式的轉變，認識到我們的命運是相互關聯的。

據法新社引述官方數字，冠狀病毒大流行已在全球造成近700萬人死亡，但根據世衛組織的估計，實際死亡人數可能接近2000萬。

在中國的反對下，台灣未能參加2023年度的世衛大會。台北批評此舉是對全球健康構成威脅。

台灣衛生部長薛瑞源周日在瑞士新聞俱樂部的一個活動上說："將台灣排除在世衛組織之外，不僅損害了台灣2千350萬人口的健康權，而且破壞了世衛組織為所有人的健康所做的努力。

薛瑞源強調，台灣被排除在世衛組織大會之外，妨礙了快速有效的信息共享，而這正是預防新傳染病或有效應對下一次大流行威脅所需要的。

在北京的壓力下，台灣在2016年失去了世衛大會觀察員地位。而國際社會曾多次呼籲允許台灣以觀察員身份參加大會，特別是自從冠狀病毒Covid-19大流行凸顯了全球合作遏制傳染病的必要性之後。