博雷利：烏克蘭飛行員已開始 F-16 相關訓練

烏克蘭戰爭/歐洲聯盟/美國

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一（5月22號）表示，烏克蘭飛行員已經開始就使用 F-16 進行訓練。

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博雷利周一在抵達布魯塞爾外交事務委員會時告訴記者，“我認為飛行員的訓練已經開始，這是要做的第一件事，我希望我們能儘快為烏克蘭提供這類武器。”。他也認為七國集團最終決定為向烏克蘭提供所需的戰鬥機做好準備是一個好主意。

據報道，美國已經為第三國聯合向烏克蘭提供F-16戰鬥機開了綠燈，談判正在進行中。幾個歐洲國家已宣布開始對烏克蘭飛行員進行 F-16 戰鬥機培訓計畫。博雷利表示，他希望F-16戰鬥機能儘快交付給烏克蘭。

上周末在日本舉行的 G7 峰會期間，西方國家開始討論組建聯盟，將 F-16 戰鬥機轉移到烏克蘭，而這是基輔長期以來一直要求的。烏克蘭飛行員的培訓將是第一步。

英國首相蘇納克（ Rishi Sunak ）於 5 月 19 日表示，英國將與美國、荷蘭、比利時和丹麥合作，為烏克蘭飛行員提供現代飛機的適當培訓。5 月 21 日，蘇納克表示，英國將在“今年夏天”開始訓練烏克蘭飛行員駕駛 F-16 戰鬥機。

據美國有線電視新聞網報道，美國總統喬·拜登於 5 月 19 日通知七國集團領導人，美國將支持與盟國和合作夥伴共同努力，在包括 F-16 在內的第四代戰機上訓練烏克蘭飛行員。

不過，烏克蘭可能接收戰鬥機的時間和數量尚未公布。與此同時，白宮證實美國參與了為烏克蘭提供戰鬥機的聯盟。國家安全顧問傑克·沙利文 (Jake Sullivan) 表示，在接下來的幾個月里，他的國家將與盟國合作，“確定飛機何時交付、由誰交付以及交付多少。”沙利文補充說，與此同時，烏克蘭將接收 F-16 戰鬥機，條件是它們不能用於攻擊俄羅斯領土。

早些時候，烏克蘭國防部長顧問尤里薩克表示，基輔預計將在今年秋天接收 F-16 戰鬥機。

烏克蘭總統澤倫斯基5月21日表示，向烏克蘭提供戰鬥機的航空聯盟已經成立，但他無法透露有關飛機數量或飛機何時抵達烏克蘭的任何細節。