印度在克什米爾舉辦G20旅遊會議

印度/G20/外交

周一，G20旅遊會議在嚴密的安保措施下在印控克什米爾舉行。該會議在有爭議的領土上舉辦，中國和巴基斯坦都進行了譴責。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，在位於克什米爾斯利那加的達爾湖湖畔舉辦的G20旅遊會議將持續三天的時間。

現在，印度正在有着壯觀山景的克什米爾推動旅遊業。機場的標誌牌寫着歡迎遊客來到“人間天堂”。去年，有超過100萬印度人到這裡旅遊。

克什米爾分為印度控制的克什米爾和巴基斯坦控制的克什米爾，自1947年獨立以來，兩國都聲稱對這片以穆斯林居民為主的喜馬拉雅地區的全部領土擁有主權。印度和巴基斯坦之間的三場戰爭中的兩場，都是克什米爾問題引發的。

法新社寫道，印控克什米爾經歷了三十多年的騷亂，奪去了數萬人的生命。G20旅遊會議的印度代表阿米塔布·康德(Amitabh Kant)說，“克什米爾是一個非常安靜的（旅遊）目的地，”“這裡可以清楚地看到和平、進步和繁榮”。

印度科技部長吉騰德拉·辛格（Jitendra Singh）稱，要是在過去，巴基斯坦當局會號召總罷工來回應像G20這樣的活動，“斯利那加的商店會關門”。但是，今天，人們都在“忙自己的事”，“斯利那加的民眾希望翻篇。”

警方上周警告說，“在G20會議期間，在易受攻擊的地方加強了安保，以避免任何恐怖襲擊”，這是新德里當局於2019年控制該地區後首次在這裡舉行外交活動。

北京認為克什米爾是有爭議的領土。作為G20成員國的中國已經警告不會參加此次活動，土耳其或沙特阿拉伯也不會派代表團。

印度政府派兩位部長出席，但幾個西方國家只派了他們在當地的外交官。

巴基斯坦不是G20的成員，但控制着克什米爾的一小部分領土，巴基斯坦說在那裡舉辦會議違反了國際法、聯合國安理會決議和雙邊協議。