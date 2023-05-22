在加入北約前，西方盟國擬對烏克蘭提供以色列式安全保障

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據《華爾街日報》22日報導，隨着俄烏戰爭進入關鍵階段，美國和北約領導人正在凝聚在一個加強烏克蘭防禦和尋求保證該國主權未來的願景上。包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的西方領導人將這一安全模式與以色列現在所擁有的安全模式進行了比較。烏克蘭的北約成員資格暫時不在考慮之列，但美國和歐洲盟友可以為基輔提供武器、先進技術的安全保證。

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在過去幾個月的戰爭中，為爭奪巴赫穆特的激戰佔據了中心舞台。但是，在這座基本被摧毀的烏克蘭城市周末被指落入俄羅斯僱傭軍組織瓦格納之手後，一個更廣泛的挑戰正在成為焦點：如何將烏克蘭轉變為抵禦俄羅斯侵略的堡壘。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在接受《華爾街日報》採訪時說，為烏克蘭制定的“以色列式安全協議”將優先考慮武器轉讓和先進技術。據熟悉談判的西方官員稱，這一安全協議將與烏克蘭未來加入北約的進程相聯繫，但不會使北約真正成為與俄羅斯發生衝突的一方。杜達表示：“關於這個問題的討論現在正在進行”。作為波蘭總統，他一直是烏克蘭擊退俄羅斯入侵的努力中最堅定的支持者之一。

杜達沒有詳細說明根據該協議可能向烏克蘭轉讓哪些武器或技術，但波蘭已經向基輔提供了蘇制米格-29戰鬥機以及其他國防裝備。上周，拜登告訴其他的七國集團領導人，美方將支持培訓烏克蘭飛行員駕駛F-16戰鬥機的聯合行動，這是對烏提供美製戰機的一個重要步驟。

由於烏克蘭加入北約可能還需要幾年時間，一套有約束力的安全安排將是一種立即幫助烏軍的方式，因為烏方正在為預期的反攻做準備，旨在將俄羅斯從其去年攻入該國後聲稱的領土上趕出去。在推動達成安全協議的同時，西方國家已着手增加對基輔的支持，包括提供其各類主戰坦克、美國和德國製造的高端防空系統，以及增加前線所需的炮彈和彈藥的生產。所有這些都是西方數十億美元軍事援助的一部分，旨在確保由烏克蘭人而非莫斯科決定烏克蘭的未來。

杜達指出，拜登在今年2月訪問波蘭時討論了以色列模式的概念。作為7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會議程的一部分，這一提議目前在西方盟友中獲得了吸引力。熟悉會談的官員說，基於一項被稱為“基輔安全契約”（ the Kyiv Security Compact）的提案的安全協議預計將在北約峰會後簽署。

一位美國政府官員說，關於以色列模式的討論是作為解決烏克蘭安全問題核心的一種方式出現的，因為認識到烏克蘭不會很快實現加入北約的願景。但該官員說，即使大致基於以色列的安全模式，烏克蘭防衛協議的輪廓仍然不穩定。這位美國官員說：“我們仍在與烏克蘭以及盟友和合作夥伴討論這個模式將是什麼樣子。”

以色列不是北約成員國，美國也沒有條約義務向該國提供援助。但幾十年來，以色列與美國有着特殊的關係，是華盛頓在中東地區最堅定的合作夥伴，也是二戰以來美國對外援助的最大累計受援國。美國對以色列的援助目前在10年的協議中列出，最近的一份協議中，華盛頓承諾在2019年至2028年間提供380億美元的軍事援助。

西方官員說，為烏克蘭作出類似的安排可能會改變其目前與俄羅斯衝突的計算方式。其目的是阻止俄羅斯總統普京把戰爭拖長，希望能削弱美國對烏克蘭的政治支持，因為美國將在明年舉行總統選舉，而歐洲一些國家的首都也對經濟成本進行了激烈的辯論。

杜達說：“俄羅斯今天需要明白，烏克蘭已經得到了這些安全保障，它們不會隨着時間或西方的疲勞而失效”。他強調說，該提案不會與任何形式的和平進程或基輔和莫斯科之間的談判相聯繫。克里姆林宮在2021年說，烏克蘭加入北約將是一條紅線。不過，烏克蘭並未加入北約，但俄羅斯仍然入侵了這個國家。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次表示，烏方的目標是奪回俄羅斯自2014年以來佔領的所有領土，包括克里米亞。他否定了與俄羅斯停火的想法，認為任何戰鬥的暫停都會讓莫斯科疲憊不堪的軍隊重新集結，並在接下來發動更多的入侵。

據熟悉其起源的人說，以色列模式的概念是由澤連斯基的高級助手—烏總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）和北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在去年9月首次起草的。葉爾馬克在一份聲明中告訴《華爾街日報》記者：“烏克蘭需要鋼鐵般的和持久的安全保障”。他補充說，在烏克蘭加入北約之前，這種保障需要繼續存在。

幾位歐洲和北約官員說，澤連斯基將出席在立陶宛舉行的北約峰會，預計聯盟將屆時設立一個名為烏克蘭北約理事會（the Ukraine NATO Council）的新機構，作為該國未來加入北約的一個途徑。官員們說，烏克蘭將有權召集理事會會議並尋求援助，然後由北約的各個成員國提供。

北約前政策規畫負責人、拉斯穆森的助手波蒂埃（Fabrice Pothier）說，美國將作為這一安全安排的主要保證人，歐洲的北約成員國也將參與其中。

包括巴黎和柏林在內的幾個歐洲國家首都的高級官員表示，他們原則上同意該計畫，該計畫將涉及在一個多邊框架內的一系列雙邊保證。北約、烏克蘭和其他官員說，他們預計“基輔安全契約”的締約方包括美國、英國、德國和法國。

烏方官員此前曾表示對安全保障的概念持開放態度，認為這是對俄羅斯侵略的一種威懾。烏克蘭武裝部隊總司令紮盧日內（ Valeriy Zaluzhniy）說，在收回其主權領土後，烏克蘭應該成為一個擁有強大現代軍隊的國家，能夠抵禦未來的俄羅斯侵略。基輔強調，鑒於對烏克蘭安全保證的歷史，西方國家需要承擔具體義務。

美國在1994年幫助說服烏克蘭放棄其核武器，與英國和俄羅斯一起向該國提供安全保證。莫斯科在2014年吞併克里米亞並向烏東地區調動軍事部隊時違反了這一協議。北約前政策規畫負責人波蒂埃說，該協議的成功將取決於細節。波蒂埃強調：“契約必須有足夠的約束力，才有可信度——否則，俄羅斯人不會認真對待，也不會威懾他們，防止另一場戰爭。”

自去年2月24日俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭政府一直在推動加入北約的道路。澤連斯基去年向該聯盟提交了一份正式申請，但美國和其他北約成員國已經明確表示，任何加入過程都需要時間。杜達說：“當烏克蘭領土正在進行一場戰爭時，烏克蘭不能成為北約的成員，這是非常可以理解的——戰爭是由俄羅斯發動的。” 他補充說，“但同樣清楚的是，由於這場戰爭，烏克蘭正在使其軍隊現代化，向北約邁進。”