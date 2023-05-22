巴布亞新幾內亞今與華盛頓簽署安保協議

安保協議

巴布亞新幾內亞今天（5月22日 ）與美國簽署了一項安保協議，協議將允許美軍進入這個太平洋國家的港口和機場，華盛頓正在那裡尋求對抗中國的影響。

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美國國務卿布林肯目前正在訪問巴布亞新幾內亞，他今天參加在首都莫爾茲比港舉行的美國太平洋島嶼論壇會議。

據法新社報道，在會議開始之前，布林肯和巴布亞新幾內亞政府簽署了一項國防和海上監控合作協議，該協議將允許美國軍隊進入該國的港口和機場。

美國國務院說，協議將 "加強安保合作，進一步加強我們的雙邊關係（.....），並增強該地區的穩定和安全"。

巴布亞新幾內亞總理詹姆斯·馬拉佩上周四曾表示，將允許美國進入巴布亞新幾內亞領海，該海域靠近通往澳大利亞和日本的航道，以換取美國監控衛星的使用權。

有專家指出，雖然該協議被表述為保護國家邊境的交易，但中國在太平洋地區的野心是美國進入該地區的一個關鍵原因。

美國和平研究所的研究人員戈登-皮克稱："儘管文件中沒有提到中國，但它是美國和巴布亞新幾內亞之間關係深化的基礎。

但馬拉佩總理說，該協議不會妨礙他與包括中國在內的其他國家建立類似的聯盟關係。

美國總統拜登的叔叔二戰期間在巴布亞新幾內亞遇難，他原定在今天走訪這個南太平洋國家，成為第一位訪問該國的美國總統。但因為美國債務談判，拜登而取消了行程，由國務卿布林肯代替。