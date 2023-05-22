希臘：米佐塔基斯在大幅領先後 呼籲儘快舉行新選舉

希臘/選舉

即將離任的總理基里亞科斯·米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)的右翼政黨在本周日(21日)的希臘選舉中獲勝，但鑒於缺乏絕對多數，他呼籲儘快舉行新選舉以單獨執政。

希臘周日的選舉結果出爐，即將卸任的總理米佐塔基斯贏得壓倒性勝利，但還差5席才有絕對多數。他呼籲儘快舉行新選舉，因為下次選舉將依照新規定：贏者被自動添加50席，可讓他輕鬆單獨執政。法新社說，希臘選民對他的經濟記錄很敏感。

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希臘右翼新民主黨（ND）領導人米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天周一與希臘共和國總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）會面時說，他希望"儘快"舉行選舉，"也許在6月25日"。

根據最終結果，米佐塔基斯的政黨在周日的選舉中大幅領先，獲得了40.8%的選票。

他的主要競爭對手，前政府總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（Syriza）以20%的票數遭受重挫。

排名第三的社會主義政黨變革聯盟（Pasok-Kinal）贏得了11.5%的選票。

55歲的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）認為他在周日晚取得的大選勝利是一場"政治地震"，為新的立法選舉鋪平了道路。

無聯盟組閣

儘管他的勝利規模很大，但這位自2019年以來一直執掌希臘政府的領導人錯過了絕對多數：他的陣營在議會贏得了146個席位。他還需要五個席位才能獨自組建政府。

而下一次選舉將依照新選舉制度而行。屆時，凡領先的政黨將自動被添加最多50個議席。根據計算，這個"獎勵"將保證米佐塔基斯在議會獲得絕對多數。

然而，根據憲法規定的程序，總統今天周一給了米佐塔基斯一個授權，讓他試圖建立一個執政聯盟。

但幾小時後他又把授權還給了總統，並保證說，他認為在目前的狀況下沒有可能組建政府。

然後，國家元首必須把這個授權交給得票第二的激進左翼聯盟（Syriza）。她將在周二上午為此目的接見激進左翼聯盟領導人齊普拉斯。預計齊普拉斯也將因無法組成聯合政府，而向總統歸還授權。

然後，類似的授權將被交給新議會中的其他三個政黨，但也沒有任何成功的機會。面對這種僵局，一位高級法官將被任命為臨時總理，並舉行新的選舉。

震驚和欽佩

對於周日的大選結果，周一的希臘媒體在"震驚和欽佩"之間搖擺，該國左翼日報Efsyn的標題如是說。

米佐塔基斯先生自己也承認說，"偉大的勝利"已經"超出了我們自己的預期"。

周一上午，在雅典市中心的主要廣場憲法廣場（Syngtama），希臘人陷入了希望和失望之間。

68歲的瑪麗亞說："我們希望希臘即將變得好更多"。她稱讚米佐塔基斯先生是一位"得到全世界認可"的領導人。

私營部門僱員、激進左翼聯盟Syriza的支持者克里斯蒂娜-帕帕多普盧（Christina Papadopoulou）則表示，"整個左派讓她失望，不管是哪個政黨"，"希臘社會、其價值觀和原則都令她失望"。

激進左翼衰落

激進左翼聯盟領導人齊普拉斯過去幾年對其政黨進行了大幅整合，在承諾"變革"後，他遭遇了重大挫折。

雖然人們對他領導了15年的激進左翼聯盟的未來充滿了猜測，但齊普拉斯說他不會放棄。他今天周一承諾說，我在這裡。在一場艱難的戰鬥中，我不會放棄（......）"。

法新社說，希臘人從未原諒齊普拉斯在2015年金融危機的救助談判中與歐盟交惡，然後屈服並採取嚴厲的緊縮措施，其破壞性影響至今仍在顯現。

這次選舉的另一個輸家是齊普拉斯政府時代浮誇的前財政部長亞尼斯-瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis）。他沒能保住自己在議會的席位。

在2月底造成57人死亡的鐵路災難發生後，總理基里亞科斯-米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）被罵翻，輿論批評他對這場事故的管理也是一場災難。但他最終沒有受到選民的懲罰。相反，希臘人對他的經濟記錄很敏感。