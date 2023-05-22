拜登：俄羅斯在巴赫穆特傷亡超過10萬人，如此傷亡難以彌補

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美國總統拜登（Joe Biden）5月21日在出席七國集團（G7）廣島峰會後的新聞發布會上表示，烏東巴赫穆特是否已被俄羅斯佔領尚無定論，但俄方在巴赫穆特的爭奪戰中遭受了超過10萬人的傷亡。拜登指出，如此大的傷亡數字對俄羅斯來說是難以彌補的。

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拜登周日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了雙邊會談。據白宮發布的簡報介紹，拜登向澤連斯基重申了：“美國承諾支持烏克蘭人民捍衛其主權和民主，抵禦俄羅斯的入侵。拜登總統強調，美國準備繼續提供安全援助，以滿足烏克蘭當前的戰場需求，包括今天宣布的額外3.75億美元的彈藥和裝備，以及建立烏克蘭抵禦和遏制俄羅斯侵略的長期能力。”

白宮續稱，“為此，雙方領導人討論了美國支持與我們的盟友和夥伴一起，為烏克蘭飛行員提供第四代戰鬥機，如F-16戰鬥機的培訓。他們還討論了在俄羅斯繼續對烏克蘭城市進行導彈和無人機攻擊的情況下，為進一步加強烏克蘭的防空能力而正在進行的努力。此外，拜登總統強調了美國和其他七國集團國家對烏克蘭重建的支持，包括重建其能源基礎設施的努力，以及烏克蘭為實現其歐洲-大西洋的願望而實施的改革。”

據悉，拜登還歡迎澤連斯基對基於《聯合國憲章》所載基本原則的公正和平的承諾。澤連斯基當晚在發表例行視頻講話中提及，烏克蘭問題是周日七國集團峰會的主要議題，與會各方都對烏克蘭人表達出特別的尊重。他補充說，“與拜登總統會面和往常一樣，經過這樣的會談，我們變得更加強大。”

拜登在出席廣島峰會後的新聞發布會時表示，“與澤連斯基總統一起在廣島這裡，七國集團重申了我們共同和堅定不移的，讓我再說一遍：我們共同和堅定不移的承諾，與勇敢的烏克蘭人民站在一起，抵禦俄羅斯野蠻的侵略戰爭和正在犯下的戰爭罪行。”

拜登說：“我們與我們的夥伴國家一起，重申需要一個尊重烏克蘭主權和領土完整的公正和平，這也是《聯合國憲章》的核心原則。俄羅斯發動了這場戰爭，俄羅斯今天可以通過從烏克蘭國際公認的邊界撤軍並停止攻擊來結束戰爭。在此之前，烏克蘭的自衛能力對於能夠永久地和通過外交途徑結束這場戰爭至關重要。”

拜登強調：“我再次與七國集團所有成員和我們在世界各地的盟友和夥伴一起分享並向澤連斯基總統保證，我們不會動搖。普京不會打破我們的決心，就像他兩年前，幾乎三年前認為的那樣。我們將繼續向烏克蘭提供經濟、人道主義和安全援助，以便其能夠在需要時保持強大。”

拜登提及，“在七國集團會議後我與澤連斯基總統及其團隊的私下會晤中，我告訴，美國與我們的盟友和夥伴一起，將開始訓練烏克蘭飛行員使用第四代戰鬥機，包括F-16戰鬥機，以加強烏克蘭的空軍，作為對烏克蘭自衛能力長期承諾的一部分。”

就記者問及澤連斯基是否透露了有關烏軍大反攻的消息，拜登談到，“事實是，我確實與澤連斯基討論過如何——讓我這樣說：我們和我們的北約盟國知道他們訓練了多少個旅，知道這些旅的狀況如何，並且對他們成功的可能性有一個預期。”

拜登補充說，“我們並不清楚這一點。戰爭是不確定的。戰爭是不確定的，這顯而易見。所以，它將繼續進行。即使我想我確實知道（大反攻的消息），但我不打算告訴你，因為那也不是一件聰明的事情。”

拜登指出，“因此，說到這裡，人們的期望和希望是，他們將取得成功，因為這將使俄羅斯清楚地認識到代價——例如，巴赫穆特：巴赫穆特是一個關於是否已經失去或什麼的討論。而且，事情的真相是，俄羅斯人在巴赫穆特遭受了超過10萬人的傷亡。那是很難彌補的。那是很難彌補的。”

拜登表示，“因此，無論是否有，在巴赫穆特有軍隊在佔領，在巴赫穆特沒有多少建築物還在。這是一個相當被破壞的城市。但他們已經能夠向一個方向移動，他們已經能夠包圍大量的俄羅斯部隊，包括瓦格納集團。”

稍後有記者提問，他如何回應克林姆林宮稱，如果向烏克蘭交付 F-16戰鬥機，將面臨“巨大風險” 。拜登則簡短地回答說：“對他們（俄羅斯）來說，是的”。此前，俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）周六答記者問稱，西方國家若對烏交付F-16 戰鬥機，這將給他們帶來“巨大的風險”。