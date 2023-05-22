澳洲外長黃英賢：除非取得“進展” 否則總理不會訪中國

澳大利/中國

中國已發出申請，堪培拉與北京正在商談澳大利亞總理阿爾巴尼斯訪中國事宜。澳洲外長表示，總理訪中的前提是雙方爭端的解決需有進展。

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澳大利亞外交部長黃英賢在參議院的評估會上表示，除非在解決貿易和領事爭端方面取得"持續進展"，否則總理安阿爾巴尼斯不會前往中國訪問。

據澳大利亞廣播公司今天5月22日消息，中國當局的邀請是在今年早些時候發出的，在此之前，兩國之間的爭端特別嚴重地傷害了澳大利亞的出口商。

近年來，中國對澳洲的葡萄酒、龍蝦、煤炭和大麥等幾種產品實施了貿易制裁，使出口商損失了數十億美元。雖然有些限制已經被取消，但有些禁令仍然存在。

黃英賢女士建議，在安排澳洲總理阿爾巴尼斯訪問中國之前，需要在解除貿易制裁方面取得進一步進展。

她在參議院的估計會上說，"我們一直有一個原則性的一貫立場，即所有的貿易壁壘都應該被取消"。

這位澳洲外長解釋說，我們已經看到，在煤炭、銅和木材方面取得了一些進展，在大麥方面也有一個進程。“我、貿易部長唐-法雷爾和總理已經明確表示，我們希望看到在葡萄酒方面有一個類似的方式。

黃英賢女士說，"我們將繼續敦促（中國）取消貿易障礙，當然我們將繼續就領事案件進行接觸”。“我們希望看到持續的進展，並為總理的訪問提供最積極的環境，我認為中國會理解這一點。"

該報道說，歷屆澳大利亞政府都曾就與拘留澳大利亞公民有關的侵犯人權行為向中國施壓，阿爾巴內斯先生最近告訴記者，他將繼續向中國當局提出這個問題。

周日阿爾巴尼斯在日本表示："例如，成蕾被拘留的問題，她甚至沒有被允許與她的孩子說話”。“這是不合適的，我們需要透明度”，“澳大利亞將繼續代表我們的公民向中國進行交涉”。

澳大利亞的主要政治反對派，自由黨和國家黨聯盟，敦促阿爾巴尼斯在前往中國之前，必須確認北京對澳洲的貿易制裁被取消。

澳洲反對黨影子外長西蒙-伯明翰參議員周日告訴《內幕》記者說，我認為，"在總理考慮對北京進行正式訪問之前，應該有這種明確的說法。