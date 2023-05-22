烏克蘭稱挫敗俄羅斯對第聶伯羅市空前規模攻擊

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊夜襲烏克蘭中部第聶伯羅市，當地一個國家緊急服務中心的消防部門受損2023年5月22日.

烏克蘭5月22日周一表示，它在一夜之間用導彈和爆炸性無人機反擊了俄羅斯對中東部城市第聶伯羅市（Dnipro）的空前規模攻擊。

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據第聶伯羅市所在州的當局稱，有7人在這次夜襲中受傷。

烏克蘭軍隊在臉書Facebook上發布的一份聲明中說，俄羅斯軍隊在"夜襲"期間發射了16枚不同類型的導彈和20架沙赫德無人機。其中4枚Kh-101/Kh-555巡航導彈和所有20架無人機都被烏軍的防空部隊摧毀"。

然而，烏克蘭軍方沒有詳細說明，另外12枚未被攔截的俄羅斯導彈，穿過其防控系統後的結果。

周一早些時候，烏克蘭軍方說，俄羅斯人發動了"大規模的導彈和無人機攻擊"，但沒有說具體地點，並補充說，等"澄清情況後將公布細節"。

據第聶伯羅市市長鮑里斯-菲拉托夫（Borys Filatov）在電報群Telegram上發出的信息說，自戰爭開始以來，當地從未發生過如此大規模的轟炸。

在俄羅斯入侵之前，第聶伯羅是一個擁有近百萬人口的城市，距離目前的前線125公里。

第聶伯羅市長菲拉托夫先生補充說："第聶伯羅市的居民徹夜無眠，他們在為自己的親屬和朋友祈禱。

第聶伯羅市所在的第聶伯羅彼得羅夫斯克州的州長謝爾蓋-利薩克（Serguï Lissak）說，基輔部隊一夜之間在該地區上空"擊落"了15架無人機和4枚巡航導彈。

他補充說，"一個救援單位的幾座建築被損壞"。"發生了兩場大火，已經被撲滅”。“10多輛卡車和汽車被毀，還有25輛汽車和2輛公共汽車也受到損壞"。

據州長利薩克先生說，"有7人受傷。傷者中包括兩名"52歲和70歲的婦女”，她們已被送到醫院。

法新社說，自5月初以來，俄羅斯增加了夜間轟炸，尤其是對基輔的轟炸。

烏克蘭表示，在西方軍事援助的支持下，其防空系統正在擊落大部分無人機和導彈。