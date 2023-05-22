美官員：自去年2月24日以來，俄羅斯的入侵已致4.2萬烏平民死亡

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據福克斯新聞頻道5月21日引述美國官員透露的消息報導，自去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，據報告已有4.2萬名烏克蘭平民死亡。這一數據是基於美方對俄烏戰爭的最新戰場評估，最新的烏克蘭平民死亡人數大約是之前報告的五倍。

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聯合國人權事務高級專員辦事處（人權高專辦）4月初發布統計指，從2022年2月24日到2023年4月2日，人權高專辦記錄了22607名烏克蘭平民的傷亡，其中 8451人死亡，14156人受傷。

人權高專辦當時表示，這些數字還只是冰山一角，從一些發生激烈敵對行動的地方收到的信息被推遲，許多報告仍在等待證實。大部分傷亡是由於俄軍在居民區使用波及範圍極廣的爆炸性武器造成的。

透露消息的美國官員們還說，有5萬名俄羅斯部隊死亡，這一數字還在繼續上升，俄方有18萬人受傷。據美方披露，烏克蘭部隊雖然沒有那麼嚴重，但也遭受了巨大的損失，在過去近15個月里有2萬人陣亡，13萬人受傷。白宮和美國國防部沒有立即回應關於新的傷亡數字的置評請求。

五角大樓希望對烏克蘭提供額外的軍事援助，拜登政府周末宣布對烏追加價值3.75億美元的安全援助，並一轉先前態度，允許烏克蘭飛行員在美製F-16戰鬥機上訓練，將有助於打破長達數月的戰爭僵局。